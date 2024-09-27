Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Selaras dengan Pemerintah Pusat, Paslon Rudy Susmanto-Jaro Ade Bakal Bikin Program Makan Gratis

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |21:53 WIB
Selaras dengan Pemerintah Pusat, Paslon Rudy Susmanto-Jaro Ade Bakal Bikin Program Makan Gratis
Jaro Ade di Bogor
A
A
A

BOGOR - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Bogor nomor urut 1 (satu), Rudy Susmanto - Ade Ruhandi alias Jaro Ade terus bergerak terus bersosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Bogor.

Jumat 27 September 2024, calon wakil bupati Bogor, Jaro Ade melaksanakan solat Jumat di Masjid Raya Baiturrahmah, Kampung Sesepan Kaum,RT 04/ 07, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, bersama ulama dan para tokoh dan ratusan masyarakat.

"Kedatangan saya ke sini, untuk solat jumat di sini tidak lain tidak bukan hanya untuk bersilaturahmi. Dulu saya sering ke sini, berdiskusi di sini dengan senior saya, sahabat saya almarhum bapak Endang Kosasih, mantan ketua DPRD Kabupaten Bogor," ujar Jaro Ade.

Usai melaksanakan solat jumat, Jaro Ade membagi-bagikan makan gratis kepada masyarakat sekitar masjid, setelah itu berziarah ke makam almarhum Endang Kosasih, mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor disaat bupati Bogor Agus Utara, Makam R. Saleh Brajakusumah yang sebelahan dengan Masjid Raya Baiturrahmah.

"Makan siang gratis merupakan salah satu program yang masuk dalam visi misi paslon Rudy Susmanto - Jaro Ade dan program makan siang gratis itu selaras dengan program pemerintah pusat," tutur Jaro Ade.

Tak bosan-bosan Jaro Ade selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga keamanan, ketertiban dan kondusifitas selama masa Pilkada Kabupaten Bogor.

 

Halaman:
1 2
      
