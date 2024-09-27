Temani Suswono Blusukan ke Pasar Serdang, Angkie Yudistia: Program Paslon RIDO Mendukung UMKM

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono blusukan ke Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024). Dalam agenda belanja masalah di pasar itu, turut hadir Jubir pasang Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) Angkie Yudistia.

Nampak Angkie menemani Suswono ketika berkeliling pasar Serdang menemui para pedagang ataupun pembeli. Dia pun ikut berinteraksi dengan para pedagang pasar.

Usai blusukan, Angkie menyampaikan kalau pasangan RIDO memiliki program yang sangat mendukung para pelaku UMKM, yaitu memberikan pinjaman tanpa bunga dan agunan. Program itu tentunya akan sangat berguna bagi para pedagang pasar.

"Artinya kami mendukung UMKM, pelaku mikro untuk bisa mengembangkan mereka mandiri secara ekonomi," kata Angkie kepada wartawan.

Program yang ditawarkan tersebut juga sebagai bentuk mendukung perekonomian para pedagang agar naik kelas.