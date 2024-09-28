Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tersangka Kekerasan Seksual Justru Dilantik Jadi Anggota DPRD Singkawang, LPSK Turun Tangan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |03:39 WIB
Tersangka Kekerasan Seksual Justru Dilantik Jadi Anggota DPRD Singkawang, LPSK Turun Tangan
LPSK
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turun tangan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umum yang terduga pelakunya merupakan anggota DPRD Singkawang. Kini, LPSK langsung menelaah dan memastikan perlindungan terhadap saksi dan korban terpenuhi.

"LPSK hadir untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi," kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, Jumat (27/9/2024).

Dalam proses penelaahan ini, LPSK langsung menemui korban, keluarga korban sekaligus pendamping. LPSK juga berkoordinasi dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Kapolres Singkawang, serta Dinas Sosial Kota Singkawang. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap hak-hak korban serta LPSK mendukung proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan.

"Kami ingin proses hukum ini berjalan secara transparan dan adil. Tidak boleh ada pihak yang mengintervensi atau mempengaruhi jalannya penyelidikan," ujar Sri Suparyati.

LPSK juga dipastikan hadir dalam rekonstruksi tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. LPSK hendak memastikan bahwa buki-bukti relevan disertakan dan diolah baik .

"Kami ingin memastikan bahwa bukti-bukti yang relevan dapat didapatkan dan diolah dengan baik dalam rangka proses perlindungan nantinya," ungkap Sri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/33/3193388//anrez_adelio-mPrQ_large.jpg
Anrez Adelio Banyak Istighfar saat Dilaporkan ke Polisi: Kok Difitnah Seperti Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/33/3193387//anrez_adelio-k1Za_large.jpg
Dilaporkan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual, Anrez Adelio Akhirnya Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193220//ketua_lpsk_achmadi-82pY_large.jpg
LPSK Catat Lonjakan Permohonan Perlindungan pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/33/3192981//anrez_adelio-ZFYV_large.jpg
Aktor Anrez Putra Adelio Dilaporkan Pacar Terkait Dugaan Kekerasan Seksual di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement