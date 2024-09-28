Peristiwa 28 September: Gempa Dahsyat Disusul Tsunami Luluh Lantakkan Palu dan Donggala, Ribuan Orang Meninggal

SEJUMLAH peristiwa bersejarah pernah terjadi pada 28 September setiap tahunnya. Salah satu yang paling menggemparkan adalah gempa bumi magnitudo 7,4 disusul tsunami yang memporak-porandakan sejumlah wilayah di Sulawesi pada 28 September 2018.

Berikut ulasan singkat peristiwa bersejarah pada 28 September dari tahun ke tahun:

1. Bendera Thailand Diresmikan

Bendera Thailand berasal dari kata Thong Trairong yang bermakna, "bendera tiga warna". Bendera ini menunjukkan lima jalur yang mendatar dengan warna merah, putih, biru, putih dan merah, dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain.

Warna merah-putih-biru secara berurutan melambangkan "negara-agama-raja", semboyan tidak resmi negara Thai. Bendera ini diresmikan pada 28 September 1917.

2. Hari Kereta Api Indonesia

28 September kerap diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Peringatan Hari Kereta Api Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 September mempunyai sejarah tersendiri.

Dimana, pada tanggal 28 September 1945 merupakan awal mula didirikannya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI), yang kini berubah nama menjadi PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

Berdasarkan sejarahnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilalihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang.

Puncaknya, pengambil alihan Kantor Pusat Kereta Api Bandung tanggal 28 September 1945. Hal ini sekaligus menandai berdirinya DKARI.