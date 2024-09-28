Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 28 September: Gempa Dahsyat Disusul Tsunami Luluh Lantakkan Palu dan Donggala, Ribuan Orang Meninggal

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |06:02 WIB
Peristiwa 28 September: Gempa Dahsyat Disusul Tsunami Luluh Lantakkan Palu dan Donggala, Ribuan Orang Meninggal
Gempa Palu. (Foto: BNPB)
A
A
A

SEJUMLAH peristiwa bersejarah pernah terjadi pada 28 September setiap tahunnya. Salah satu yang paling menggemparkan adalah gempa bumi magnitudo 7,4 disusul tsunami yang memporak-porandakan sejumlah wilayah di Sulawesi pada 28 September 2018.

Berikut ulasan singkat peristiwa bersejarah pada 28 September dari tahun ke tahun:

1. Bendera Thailand Diresmikan

Bendera Thailand berasal dari kata Thong Trairong yang bermakna, "bendera tiga warna". Bendera ini menunjukkan lima jalur yang mendatar dengan warna merah, putih, biru, putih dan merah, dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain.

Warna merah-putih-biru secara berurutan melambangkan "negara-agama-raja", semboyan tidak resmi negara Thai. Bendera ini diresmikan pada 28 September 1917.

2. Hari Kereta Api Indonesia

28 September kerap diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Peringatan Hari Kereta Api Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 September mempunyai sejarah tersendiri.

Dimana, pada tanggal 28 September 1945 merupakan awal mula didirikannya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI), yang kini berubah nama menjadi PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

Berdasarkan sejarahnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilalihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang.

Puncaknya, pengambil alihan Kantor Pusat Kereta Api Bandung tanggal 28 September 1945. Hal ini sekaligus menandai berdirinya DKARI.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/18/3192247//gempa-XDVJ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Peru, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191131//ilustrasi-DR8N_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Tanimbar, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189403//gempa-f9ls_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189335//tsunami-lWxd_large.jpg
Peristiwa 12 Desember: Hari Transmigrasi hingga Tsunami Dahsyat Flores 1992
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/18/3188687//gempa-9qDN_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,5 Jepang Picu Gelombang Tsunami, Puluhan Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188663//gempa-FVPi_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Jepang, Peringatan Tsunami Dikeluarkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement