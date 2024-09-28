Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Din Syamsuddin: Agama harus Jadi Solusi Peradaban!

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |09:18 WIB
Din Syamsuddin: Agama harus Jadi Solusi Peradaban!
Din Syamsuddin (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) Din Syamsuddin memberikan ceramah pada Konperensi Tahunan Community of Sant' Egidio di Paris, pada Selasa 24 September 2024. Acara ini dihadiri seribu lebih peserta dari berbagai mancanegara terdiri dari tokoh agama, cendekiawan, dan mahasiswa. 

Dia mengatakan bahwa agama harus tampil sebagai solusi atau problem solver (penyelesai masalah) terhadap kerusakan peradaban dewasa ini. Menurutnya, selama ini agama lebih banyak tampil sebagai bagian dari masalah (part of the problem) seperti kemiskinan, kebodohan, korupsi, dan berbagai bentuk kekerasan. 

"Agama-agama belum menampilkan paradigma etiknya untuk perdamaian dan peradaban. Umat beragama masih ada yang berdiam diri terhadap krisis lingkungan hidup, genosida, dan fobia terhadap pemeluk sesuatu agama," ujarnya.

Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta itu menilai bahwa hal ini disebabkan karena keberagamaan agama lebih berorientasi pada formal-ritualistik, belum etikal-operasional. Sehingga keberagamaan itu hanya meraih kesalehan individual belum kesalehan sosial.

Mantan Ketua Umum MUI melanjutkan bahwa dialog antarumat beragama yang marak selama ini terhenti pada kata-kata. Sehingga kurang berlanjut pada aksi nyata. Kata dia, dialog selama ini sesungguhnya masih bersifat dua atau tiga monolog. 

"Dialog antarumat beragama perlu bersifat dialogikal, yakni dialog yang berpangkal pada ketulusan, keterbukaan, keterusterangan, untuk penyelesaian masalah," imbuh mantan Ketum PP Muhammadiyah itu.

Din Syamsuddin mengakui bahwa terdapat masalah di antara umat beragama seperti persaingan untuk dominasi dan supremasi. Alhasil ini adalah potret sesungguhnya ada ketegangan tersembunyi. Ketegangan ini, lanjut dia, akan berdampak pada kesenjangan ekonomi dan ketakadilan politik jika tidak segera diselesaikan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/337/2892997/wacana-kesatuan-umat-islam-serantau-din-syamsuddin-tegaskan-asia-tenggara-episentrum-peradaban-islam-ZejgshpP6M.jpg
Wacana Kesatuan Umat Islam Serantau, Din Syamsuddin Tegaskan Asia Tenggara Episentrum Peradaban Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/02/337/2337818/din-syamsuddin-menikah-dengan-cucu-pendiri-pesantren-gontor-w9scFDoUsn.jpg
Din Syamsuddin Menikah dengan Cucu Pendiri Pesantren Gontor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/29/337/2301352/dianggap-langgar-kode-etik-asn-din-syamsuddin-dilaporkan-gar-itb-AXMPD3it4l.jpg
Dianggap Langgar Kode Etik ASN, Din Syamsuddin Dilaporkan GAR ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/22/337/2046238/din-syamsuddin-kecam-serangan-bom-brutal-dan-barbar-di-sri-lanka-vFDA3m4Gmo.jpg
Din Syamsuddin Kecam Serangan Bom Brutal dan Barbar di Sri Lanka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/26/337/1955845/din-syamsuddin-mundur-jokowi-beliau-ingin-netral-XKFFtHpTYj.jpg
Din Syamsuddin Mundur, Jokowi: Beliau Ingin Netral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/26/337/1955794/din-syamsuddin-mundur-jokowi-secepatnya-saya-tunjuk-penggantinya-sKVTxCYvzk.jpg
Din Syamsuddin Mundur, Jokowi: Secepatnya Saya Tunjuk Penggantinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement