Presiden Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana di Atas KRI

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Penyematan brevet kehormatan tersebut dilakukan di atas kapal KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat pada Markas Komando Lintas Laut Militer Jakarta, hari ini Sabtu (28/9/2024).

Brevet kehormatan Hiu Kencana sendiri merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan TNI AL, khususnya satuan kapal selam, yang hanya diberikan kepada tokoh, warga, maupun prajurit di jajaran TNI yang dipandang telah berjasa, serta memberikan perhatian dan perjuangan bagi TNI AL.

Presiden Jokowi juga memberikan Penganugerahan Tanda Kehormatan Samkarya Nugraha kepada Komandan Satuan Kapal Selam (Dansatsel) Koarmada II Kolonel Laut (P) Yulius Azz Zaenal.

Turut hadir dalam penyematan tersebut Presiden Terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono.

Lalu, ada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kepala staf angkatan.

(Fakhrizal Fakhri )