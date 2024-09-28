Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Saat Jokowi dan Prabowo Saksikan Sailing Pass Armada Tempur TNI AL

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |12:25 WIB
Saat Jokowi dan Prabowo Saksikan <i>Sailing Pass</i> Armada Tempur TNI AL
Presiden Jokowi dan Prabowo saksikan armada tempur TNI AL (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Presiden Terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyaksikan pertunjukan demontrasi armada tempur milik TNI AL. Keduanya menyaksikan langsung dari KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat Sabtu (28/9/2024).

Nampak Jokowi mengenakan rompi dan topi hitam, serta Prabowo nampak mengenakan kemeja panjang putih dan topi berwarna biru. Keduanya menyaksikan demonstrasi dari kapal dan alutsista yang dimiliki TNI AL, di antaranya KRI Bung Karno, KRI Yos Sudarso, KRI Banda Aceh, flypas dari Rajawali Laut Flight serta kapal selam.

Keduanya pun beberapa kali berdiri memberikan penghormatan kepada para prajurit yang melintas.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. 

Penyematan brevet kehormatan tersebut dilakukan di atas kapal KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat pada Markas Komando Lintas Laut Militer Jakarta, hari ini Sabtu (28/9/2024).

Brevet Kehormatan Hiu Kencana sendiri merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan TNI AL, khususnya satuan kapal selam, yang hanya diberikan kepada tokoh, warga, maupun prajurit di jajaran TNI yang dipandang telah berjasa, serta memberikan perhatian dan perjuangan bagi TNI AL.

 

Halaman:
1 2
      
