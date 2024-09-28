Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana, KSAL: Beliau Banyak Bantu TNI

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali mengungkap alasan pihaknya memberikan Brevet Kehormatan Hiu Kencana kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kata dia, Jokowi telah berkontribusi besar terhadap TNI AL, khususnya terkait pengadaan alutsista.

"Ya, sebenarnya rencananya penyematan ini memang utamanya pada Presiden Joko Widodo, karena beliau sudah banyak sekali membantu TNI, khususnya TNI Angkatan Laut. Dan khususnya satuan kapal selam dalam meningkatkan dan membangun kekuatan dari armada kapal selam itu-itu sendiri," kata Ali di Markas Komando Lintas Laut Militer Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Ali mengatakan bahwa pada perintah Presiden Jokowi melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menginisiasi kembali pengadaan kapal salam.

"Ya, di zaman beliau inilah dibantu oleh menterinya beliau yaitu Bapak Menhan, Bapak Presiden terpilih juga untuk mengadakan kembali kapal selam, meningkatkan kekuatan armada kapal selam di negara ini. Makanya disematkan Brevet Kehormatan Hiu Kencana," kata Ali.

Ali mengungkapkan bahwa pemberian Brevet Kehormatan Hiu Kencana juga diberikan TNI AL kepada para presiden terdahulu mulai dari Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Nah, tapi penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana ini memang dari sejarahnya selalu diberikan pada hampir seluruh Presiden Indonesia ya. Dari Presiden Soeharto zaman Trikora, kemudian Presiden Soekarno awalnya, kemudian Presiden Soeharto. Kemudian Presiden Habibie pada saat beliau masih menjadi Menristek sudah disematkan, kemudian Ibu Megawati juga, Pak SBY pada saat menjadi Menko Polhukam waktu itu sudah disematkan brevet. Jadi hampir seluruh Presiden umumnya disematkan," ungkapnya.

"Bahkan ada Sultan Bolkiah juga, Sultan Hassanah Bolkiah dari Brunei juga sudah pernah disematkan Brevet Kehormatan Hiu Kencana ini," tambahnya.