Kantongi Ratusan Dukungan, Kans Sultan B Najamudin Menguat Jadi Ketua DPD

JAKARTA - Sultan Bachtiar Najamudin digadang-gadang bakal menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029. Klaim sebanyak 110 senator telah mendukungnya.

Saat ini, Sultan B Najamudin merupakan Wakil Ketua DPD RI periode 2019-2024, yang kemudian terpilih kembali menjadi DPD periode 2024-2029 yang baru akan dilantik pada 1 Oktober 2024. Dukungan tersebut membuka peluang dirinya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD RI.

Menurut Anggota DPD RI Angelo Wake Kako, ratusan dukungan yang dikantongi Sultan B Najamudin berasal dari anggota DPD petahana, maupun mereka yang baru terpilih pada Pemilu 2024. Salah satu alasannya, karena mereka menginginkan adanya perubahan.

"Perjalanan lima tahun DPD RI membangun kemitraan, kurang maksimal. Kita butuh sosok yang bisa membangun sinergisitas, dan posisi itu ada di Pak Sultan," kata Angelo dalam keterangannya dikutip Sabtu (28/9/2024).

Deklarasi dukungan tersebut dilakukan di sela peluncuran buku "Green Democracy" karya Sultan B Najamudin di Hotel Fairmont, Jakarta. Sejumlah tokoh hadir, seperti Fahri Hamzah, Jimly Asshiddiqie, Anwar Usman, Yusril Ihza Mahendra, dan Sultan Hamengkubuwono X.

Deklarasi dukungan, kata Angelo, sekaligus mendukung paket Pimpinan DPD RI. Yakni, Sultan B Najamudin, Yorrys Raweyai, Tamsil Linrung, dan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPD RI.

"Ini paket yang ideal. Sangat Indonesia, mewakili kaum perempuan ada, Pak Sultan, kelompok dari timur ada Bang Yoris, ini satu yang luar biasa," ujar senator dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur itu.