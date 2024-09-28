Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Update Korban Longsor Tambang Ilegal di Solok, 2 Orang Masih Hilang

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |15:16 WIB
Update Korban Longsor Tambang Ilegal di Solok, 2 Orang Masih Hilang
Longsor tambang ilegal di Solok (Foto: Dok BNPB)
JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memantau perkembangan situasi tanah longsor di kawasan tambang ilegal di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Hingga hari ini, Sabtu 28 September 2024, jumlah korban tewas akibat longsor dipastikan berjumlah 12 orang.

"Hingga Sabtu (28/9) pukul 12.00 WIB, tercatat total 12 orang meninggal dunia, dua orang masih dalam pencarian, dan 11 orang selamat," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Sabtu (28/9/2024).

Sebelumnya, diakui Muhari, sempat dilaporkan ada 15 korban jiwa, namun setelah verifikasi ulang, jumlah tersebut dikoreksi. Kesalahan komunikasi terjadi akibat sulitnya jaringan di lokasi kejadian yang merupakan area blank spot, sehingga informasi awal yang diterima tidak sepenuhnya akurat.

Longsor yang terjadi pada Kamis 26 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB itu dipicu hujan dengan intensitas tinggi dan struktur tanah yang labil. Lokasi kejadian berada di Kecamatan Hiliran Gumanti, tepatnya di Nagari Sungai Abu. 

"Kawasan ini dikenal sebagai area tambang ilegal, tempat diperkirakan 25 orang yang terdampak sedang bekerja ketika longsor terjadi," katanya.

Berikut daftar korban meninggal dunia: 

1. Safrul Jamil (36 tahun, L atau laki-laki, Talang Timur)
2. Dasriwandi (47 tahun, L, Talang Barat)
3. Doris Purba Ananda (30 tahun, L, Panasahan)
4. Yedrimen (44 tahun, L, Talang Barat)
5. Yusrizal (44 tahun, L, Taratak Dama)
6. Ilham (25 tahun, L, Panasahan)
7. Zil (37 tahun, L, Solok Selatan)
8. Indra (18 tahun, L, Solok Selatan)
9. Gusri Ramadansyah (44 tahun, L, Pansahan)
10. Ambra (29 tahun, L, Surian)
11. Zakir (26 tahun, L, Taratak Batu Salimpek)
12. Herma Doni (36 tahun, L, Padang Aro, Solok Selatan)

 

