Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MPR Usulkan Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |17:07 WIB
MPR Usulkan Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto. Usulan ini disampaikan dalam silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR bersama keluarga Soeharto.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menuturkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pencabutan nama Soeharto dalam Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

"Rasanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Soeharto dipertimbangkan oleh pemerintah yang akan datang dan oleh pemerintah mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional, selaras dengan mendapatkan martabat kemanusiaan dengan peraturan perundangan," kata pria yang akrab disapa Bamsoet di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Selain itu, kata dia, pemberian anugerah pahlawan nasional itu juga demi menghargai jasa Soeharto dalam memimpin Indonesia selama 32 tahun. Legislator Golkar itu melihat, Soeharto mampu membawa Indonesia melewati masa sulit pada 1963. Saat itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia kontraksi minus 2,25 persen dan tiga tahun setelahnya atau 1966 inflasi melonjak hingga 635,3 persen.

Pada 1967, Indonesia tercatat sebagai negara miskin dengan catatan hutang sebesar 700 juta dolar US. "Pada tahun 1969 atau setahun setelah menjabat Presiden, pertumbuhan ekonomi melonjak tajam menjadi 12 persen. Dan inflasi berhasil ditekan pada kisaran 9,9 persen," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068630/soeharto-yX21_large.jpg
Dokumen Penghapusan Nama Soeharto dari TAP MPR soal KKN Diserahkan ke Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/06/12/510/820621/o8IQSMHiAM.jpg
Sejak Diresmikan, Memorial Soeharto Ramai Dikunjungi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/06/08/510/819048/kXcbIaVYhv.jpg
Wiranto: Pak Harto itu Humanis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/06/08/510/819073/dQMJSVj2fq.jpg
Mendikbud: Soeharto Sumber Inspirasi Membangun Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/06/08/511/819083/DCkopiD0zL.jpg
Jelang Haul Pak Harto, Berlaku Sistem Buka Tutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/06/08/513/819016/qqaylNpFyk.jpg
Menhan: Soeharto Panutan Setiap Prajurit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement