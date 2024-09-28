Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Emak-Emak ASN Bekasi Larang Tetangga Beribadah, BPIP: Harus Dievaluasi

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |21:15 WIB
Emak-Emak ASN Bekasi Larang Tetangga Beribadah, BPIP: Harus Dievaluasi
Viral emak-emak ASN Bekasi larang orang beribadah (Foto: Ist/Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi viral lantaran melarang tetangganya yang non-muslim beribadah di rumah. Belakangan, ASN bernama Masriwati itu meminta maaf.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengatakan, ASN tersebut perlu dievaluasi bukan hanya minta maaf. Sebab, tindakannya tidak mencerminkan sikap toleransi, akhlak dan tauladan kepada masyarakat. 

"Tidak hanya meminta maaf, oknum tersebut harus dievaluasi karena sudah melanggar peraturan perundang-undangan," kata Benny dalam keterangannnya, dikutip Sabtu (28/9/2024).

Benny mengungkapkan, bahwa perbuataan ASN eselon tiga itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana, warga negara dijamin kebebasannya untuk beribadah.

"Bahkan, dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang pendirian rumah ibadah dijelaskan dengan rinci bahwa ibadah keluarga tidak perlu ada izin," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069265/spbu-biHx_large.jpg
Viral Pengemudi Gagal Isi Pertalite Gara-Gara Data MyPertamina Dipakai Orang Lain hingga 420 Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069063/viral_angkut_kasur-m5sM_large.jpg
Viral Momen Kerjasama Angkut Kasur Pakai Mobil, Netizen: Pakai Tali Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068712/truk_nyangkut-mVc9_large.jpg
Viral Truk Hilang Kendali hingga Nyangkut di Atap Rumah, Netizen: Lengah Dikit Salah Parkir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/612/3068130/viral-RP5D_large.jpg
Viral Bocah SD Pakai Sepeda Antarkan Mobil Ambulans yang Tersesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/509/3068316/viral-KU4S_large.jpg
Video Mesum Viral, Polisi: Persetubuhan Pelajar Demak di Sekolah Bukan Pemerkosaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/509/3068305/viral-oJzW_large.jpg
Awal Mula Pelajar Demak Nobar Teman Bersetubuh di Sekolah, Korban Dicegat saat Ingin Fotokopi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement