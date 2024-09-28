Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Penyidik KPK Bilang Dewas Harus Gerak Cepat Tindak Lanjuti Alexander Marwata

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |23:16 WIB
Eks Penyidik KPK Bilang Dewas Harus Gerak Cepat Tindak Lanjuti Alexander Marwata
Eks penyidik KPK bilang Dewas harus cepat tindak lanjuti laporan pada Alex Mawarta (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap meminta Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah bergerak cepat menindaklanjuti laporan terhadap Alexander Marwata. Diketahui, Alexander Marwata dilaporkan ke Dewas terkait dugaan pertemuannya dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto yang sedang berperkara. 

"KPK sebagai lembaga role model harus menerapkan standart etik yang tinggi sehingga tanpa pandang bulu apalagi dia pimpinan atau pegawai harus dikenakan sanksi dengan penerapan zero tollerance," kata Yudi melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (28/9/2024). 

Sebab, kata dia, tidak mungkin pemberantasan korupsi dilakukan oleh sapu yang kotor. "Bukannya membersihkan lantai malah menambah kotor, jadi bersih-bersih di KPK merupakan keniscayaan," sambungnya. 

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah. Laporan tersebut terkait pertemuan Alex dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. 

Adapun, sebagai pelapor adalah Forum Mahasiswa Peduli Hukum (FMPH). Menurutnya, pertemuan Alex dengan Eko Darmanto bertentangan dengan Perdewas Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penegakan Kode Etik. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193899//pemerintah-GPSA_large.jpg
Natalius Pigai Ingin Kata Reformasi Hilang dan Singgung Wacana Pembubaran KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193761//kpk-bx3Y_large.jpg
5 Penyidik KPK Promosi Jadi Kapolres, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193754//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-HWV2_large.jpg
KPK Duga Eks Sekdis Cipta Karya Bekasi Terima Uang dari Ade Kuswara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193746//eks_direktur_pengolahan_pt_pertamina_chrisna_damayanto-gnC2_large.jpg
KPK Tahan Eks Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto Terkait Pengadaan Katalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193504//kpk-PV48_large.jpg
Tersangka Korupsi Kuota Haji Belum Diumumkan, KPK: BPK Masih Hitung Kerugian Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193254//kejagung-Lx2n_large.jpg
KPK SP3 Kasus Tambang Konawe Utara, Pakar Nilai Lebih Tepat Dikembangkan Kejagung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement