Survei Poltracking: Ridwan Kamil Ternyata Paling Disukai Warga Betawi, Tembus Hingga 48%

, Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |05:22 WIB

JAKARTA - Lembaga Poltracking Indonesia mengeluarkan data survei peta pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024. Adapun pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono disukai oleh warga Betawi dengan persentase hingga 48%.

Survei dilakukan 9-15 September 2024. Populasi survei merupakan warga Jakarta dengan jumlah responden 1.200.

Adapun metode survei multistage random sampling dengan margin of error +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sistem pengambilan survei melakukan wawancara tatap muka.

Berikut Peta Sebaran Elektabilitas Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta Berdasarkan Suku:

Betawi

- Ridwan Kamil-Suswono 48%

- Pramono Anung-Rano Karno 31,8%

- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 2,4%

- Tidak Tahu persen 17,8%

Jawa

- Ridwan Kamil-Suswono 50,9%

- Pramono Anung-Rano Karno 34,7%

- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 4,8%

- Tidak Tahu persen 9,6%

Sunda

- Ridwan Kamil-Suswono 54,2%

- Pramono Anung-Rano Karno 28%

- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 9,3%

- Tidak Tahu persen 8,5%