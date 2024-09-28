JAKARTA - Lembaga Poltracking Indonesia mengeluarkan data survei peta pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024. Adapun pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono disukai oleh warga Betawi dengan persentase hingga 48%.
Survei dilakukan 9-15 September 2024. Populasi survei merupakan warga Jakarta dengan jumlah responden 1.200.
Adapun metode survei multistage random sampling dengan margin of error +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sistem pengambilan survei melakukan wawancara tatap muka.
Berikut Peta Sebaran Elektabilitas Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta Berdasarkan Suku:
Betawi
- Ridwan Kamil-Suswono 48%
- Pramono Anung-Rano Karno 31,8%
- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 2,4%
- Tidak Tahu persen 17,8%
Jawa
- Ridwan Kamil-Suswono 50,9%
- Pramono Anung-Rano Karno 34,7%
- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 4,8%
- Tidak Tahu persen 9,6%
Sunda
- Ridwan Kamil-Suswono 54,2%
- Pramono Anung-Rano Karno 28%
- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 9,3%
- Tidak Tahu persen 8,5%