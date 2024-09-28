Pencabulan Guru Ngaji ke 6 Santrinya Jadi Viral, Ponpes di Bekasi Digerebek Warga

BEKASI - Viral di media sosial sejumlah warga menggeruduk pondok pesantren (ponpes) Kampung Asem, Karangmukti, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Dari video yang beredar massa menggeruduk terkait dugaan guru ngaji mencabuli 6 orang santriwati.

Dari rekaman video yang beredar memperlihatkan massa berkumpul di depan pondok pesantren tersebut, pada Jumat (27/9/2024) malam. Dinarasikan warga menggeruduk ponpes tersebut karena geram lantaran ada 6 santriwati yang diduga dilecehkan oleh seorang ustaz.

Kapolsek Cikarang Utara Kompol Sutrisno di Cikarang membenarkan kejadian tersebut. Dia menyebut terduga sudah diamankan dan di bawa ke Polres Metro Bekasi.

"Pelaku sudah diamankan dan di bawa ke Polres," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (27/9/2024).

Trisno mengatakan, pihaknya juga masih berada di Ponpes tersebut untuk melakukan pengaman di lokasi.