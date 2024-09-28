Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pencabulan Guru Ngaji ke 6 Santrinya Jadi Viral, Ponpes di Bekasi Digerebek Warga

Ade Suhardi , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |06:15 WIB
Pencabulan Guru Ngaji ke 6 Santrinya Jadi Viral, Ponpes di Bekasi Digerebek Warga
Ponpes di Bekasi digerebek warga
A
A
A

BEKASI - Viral di media sosial sejumlah warga menggeruduk pondok pesantren (ponpes) Kampung Asem, Karangmukti, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Dari video yang beredar massa menggeruduk terkait dugaan guru ngaji mencabuli 6 orang santriwati.

Dari rekaman video yang beredar memperlihatkan massa berkumpul di depan pondok pesantren tersebut, pada Jumat (27/9/2024) malam. Dinarasikan warga menggeruduk ponpes tersebut karena geram lantaran ada 6 santriwati yang diduga dilecehkan oleh seorang ustaz.

Kapolsek Cikarang Utara Kompol Sutrisno di Cikarang membenarkan kejadian tersebut. Dia menyebut terduga sudah diamankan dan di bawa ke Polres Metro Bekasi.

"Pelaku sudah diamankan dan di bawa ke Polres," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (27/9/2024).

Trisno mengatakan, pihaknya juga masih berada di Ponpes tersebut untuk melakukan pengaman di lokasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/338/3193589//banjir_rob-iTbF_large.png
Banjir Rob Kepung Muaragembong, Permukiman hingga Makam Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190959//kpk-9Xz2_large.jpg
Terungkap! Bupati Bekasi Ade Kuswara Minta Ijon Proyek ke Pengusaha hingga Rp14,2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190955//kpk-UElY_large.jpg
KPK Tetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Ayahnya Tersangka Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189110//kebakaran-fhQq_large.jpg
Kebakaran Pesantren di Jagakarsa, Puluhan Santri Sesak Napas 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement