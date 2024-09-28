Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Survei Poltracking: Pasangan Ridwan Kamil-Suswono Disukai Gen Z Hingga 58 Persen

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |06:35 WIB
Survei Poltracking: Pasangan Ridwan Kamil-Suswono Disukai Gen Z Hingga 58 Persen
Ridwan Kamil Suswono
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Poltracking Indonesia mengeluarkan data survei peta pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024. Adapun pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono disukai Generasi Z.

Survei ini dilakukan 9-15 September 2024. Populasi survei merupakan warga Jakarta dengan jumlah responden 1.200.

Adapun metode survei multistage random sampling dengan margin of error +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sistem pengambilan survei melakukan wawancara tatap muka.

Untuk pasangan Ridwan Kamil-Suswono disukai Generasi Z dan Milenial dengan persentase 58,8 persen. Sedangkan Pasangan Cagub-Cawagub Nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno disukai kelompok usia dari 53-71 dengan persentase 41,5 persen

Berikut Peta Sebaran Elektabilitas Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta Berdasarkan Kelompok Usia:

1. Generasi Z (<= 22 Tahun)

- Ridwan Kamil-Suswono 58,8%
- Pramono Anung-Rano Karno 17,5%
- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,1%
- Tidak Tahu persen 20,6%

2. Millenial Muda (22-30 Tahun)

- Ridwan Kamil-Suswono 52,6%
- Pramono Anung-Rano Karno 30,2%
- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 5,6%
- Tidak Tahu persen 11,6%

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/65/3193787//ridwan_dan_atalia-cef9_large.jpg
Adu Pendidikan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya, Ternyata Sama-Sama Lulusan S3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/33/3193465//ridwan_kamil-Y32u_large.jpg
Ridwan Kamil Bantah Arkana Anak Biologisnya Bersama Aura Kasih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193317//atalia_praratya_dan_ridwan_kamil-87iS_large.jpg
Sidang Putusan Cerai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil Digelar Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/33/3193034//ridwan_kamil-zRmF_large.jpg
Hard Gumay Prediksi Nama Baik Ridwan Kamil akan Pulih Kembali usai Isu Perselingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/33/3193010//ridwan_kamil-4RqW_large.jpg
Kubu Ridwan Kamil Bantah Arka Anak dari Aura Kasih: Timeline-nya Beda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/33/3192990//ridwan_kamil_dan_atalia_praratya-wbf1_large.jpg
Mediasi Gagal, Sidang Cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Masuk ke Pokok Perkara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement