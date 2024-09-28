Survei Poltracking: Pasangan Ridwan Kamil-Suswono Disukai Gen Z Hingga 58 Persen

, Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |06:35 WIB

JAKARTA - Lembaga Poltracking Indonesia mengeluarkan data survei peta pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024. Adapun pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono disukai Generasi Z.

Survei ini dilakukan 9-15 September 2024. Populasi survei merupakan warga Jakarta dengan jumlah responden 1.200.

Adapun metode survei multistage random sampling dengan margin of error +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sistem pengambilan survei melakukan wawancara tatap muka.

Untuk pasangan Ridwan Kamil-Suswono disukai Generasi Z dan Milenial dengan persentase 58,8 persen. Sedangkan Pasangan Cagub-Cawagub Nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno disukai kelompok usia dari 53-71 dengan persentase 41,5 persen

Berikut Peta Sebaran Elektabilitas Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta Berdasarkan Kelompok Usia:

1. Generasi Z (<= 22 Tahun)

- Ridwan Kamil-Suswono 58,8%

- Pramono Anung-Rano Karno 17,5%

- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,1%

- Tidak Tahu persen 20,6%

2. Millenial Muda (22-30 Tahun)

- Ridwan Kamil-Suswono 52,6%

- Pramono Anung-Rano Karno 30,2%

- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 5,6%

- Tidak Tahu persen 11,6%