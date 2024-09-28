JAKARTA - Lembaga Poltracking Indonesia mengeluarkan data survei peta pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024. Adapun pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono disukai Generasi Z.
Survei ini dilakukan 9-15 September 2024. Populasi survei merupakan warga Jakarta dengan jumlah responden 1.200.
Adapun metode survei multistage random sampling dengan margin of error +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sistem pengambilan survei melakukan wawancara tatap muka.
Untuk pasangan Ridwan Kamil-Suswono disukai Generasi Z dan Milenial dengan persentase 58,8 persen. Sedangkan Pasangan Cagub-Cawagub Nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno disukai kelompok usia dari 53-71 dengan persentase 41,5 persen
Berikut Peta Sebaran Elektabilitas Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta Berdasarkan Kelompok Usia:
1. Generasi Z (<= 22 Tahun)
- Ridwan Kamil-Suswono 58,8%
- Pramono Anung-Rano Karno 17,5%
- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,1%
- Tidak Tahu persen 20,6%
2. Millenial Muda (22-30 Tahun)
- Ridwan Kamil-Suswono 52,6%
- Pramono Anung-Rano Karno 30,2%
- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 5,6%
- Tidak Tahu persen 11,6%