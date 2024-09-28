JAKARTA - Lembaga Poltracking Indonesia mengeluarkan data survei peta pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024. Adapun pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono disukai berbagai organisasi Islam.
Berikut Peta Sebaran Elektabilitas Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta Berdasarkan Organisasi Islam:
1. Nahdlatul Ulama, sebaran cluster pemilih 31,8%:
- Ridwan Kamil-Suswono 46%
- Pramono Anung-Rano Karno 29,9%
- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 6,2%
- Tidak Tahu persen 17,9%
2. Muhammadiyah dengan sebaran cluster pemilih 4,1%:
- Ridwan Kamil-Suswono 52,4%
- Pramono Anung-Rano Karno 35,7%
- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 7,1%
- Tidak Tahu persen 4,8%
3. Organisasi Islam lainnya dengan sebaran cluster pemilih 2,5%
- Ridwan Kamil-Suswono 46,5%
- Pramono Anung-Rano Karno 32,3%
- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 4,6%
- Tidak Tahu persen 16,6%