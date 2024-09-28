Survei: Pasangan RIDO Disukai Berbagai Organisasi Islam, Disusul Pramono-Rano Karno

, Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |08:44 WIB

JAKARTA - Lembaga Poltracking Indonesia mengeluarkan data survei peta pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024. Adapun pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono disukai berbagai organisasi Islam.



Berikut Peta Sebaran Elektabilitas Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta Berdasarkan Organisasi Islam:



1. Nahdlatul Ulama, sebaran cluster pemilih 31,8%:

- Ridwan Kamil-Suswono 46%

- Pramono Anung-Rano Karno 29,9%

- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 6,2%

- Tidak Tahu persen 17,9%

2. Muhammadiyah dengan sebaran cluster pemilih 4,1%:

- Ridwan Kamil-Suswono 52,4%

- Pramono Anung-Rano Karno 35,7%

- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 7,1%

- Tidak Tahu persen 4,8%

3. Organisasi Islam lainnya dengan sebaran cluster pemilih 2,5%

- Ridwan Kamil-Suswono 46,5%

- Pramono Anung-Rano Karno 32,3%

- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 4,6%

- Tidak Tahu persen 16,6%