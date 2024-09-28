Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Datang ke Waduk Aseni, Ridwan Kamil Sapa Ratusan Ibu-Ibu dengan Pantun

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |09:00 WIB
Datang ke Waduk Aseni, Ridwan Kamil Sapa Ratusan Ibu-Ibu dengan Pantun
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil mendatangi Waduk Aseni di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (28/9/2024), pagi ini. Ridwan Kamil pun menyambut ratusan ibu-ibu yang antusias mengikuti senam gelaran PAN itu dengan pantun.

"Dari Kwitang ke Cikini, beli baju bajunya batik, jauh-jauh datang ke sini, untuk melihat ibu-ibu yang cantik," kata Ridwan Kamil menyapa ratusan ibu-ibu, Sabtu (28/9/2024).

"Cakep," kata ratusan ibu-ibu serentak.

Ratusan ibu-ibu tampak sangat antusias dengan kehadiran Ridwan Kamil digelaran senam bersama tersebut. Mereka pun meneriakan nama Ridwan Kamil secara serentak.

Ridwan Kamil pun kembali membakar semangat ratusan ibu-ibu itu dengan pantun. Pantun tersebut membuat para ibu-ibu menjadi tertawa.

"Daun salam daun talas, pohon kentang pohon talas, yang jawab salamnya dengan keras, saya doakan utangnya lunas," kata Ridwan Kamil disambut teriakan ibu-ibu.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193317/atalia_praratya_dan_ridwan_kamil-87iS_large.jpg
Sidang Putusan Cerai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil Digelar Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189975/viral-8TBL_large.jpg
Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia karena Kasus Lisa Mariana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement