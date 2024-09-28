Datang ke Waduk Aseni, Ridwan Kamil Sapa Ratusan Ibu-Ibu dengan Pantun

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil mendatangi Waduk Aseni di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (28/9/2024), pagi ini. Ridwan Kamil pun menyambut ratusan ibu-ibu yang antusias mengikuti senam gelaran PAN itu dengan pantun.

"Dari Kwitang ke Cikini, beli baju bajunya batik, jauh-jauh datang ke sini, untuk melihat ibu-ibu yang cantik," kata Ridwan Kamil menyapa ratusan ibu-ibu, Sabtu (28/9/2024).

"Cakep," kata ratusan ibu-ibu serentak.

Ratusan ibu-ibu tampak sangat antusias dengan kehadiran Ridwan Kamil digelaran senam bersama tersebut. Mereka pun meneriakan nama Ridwan Kamil secara serentak.

Ridwan Kamil pun kembali membakar semangat ratusan ibu-ibu itu dengan pantun. Pantun tersebut membuat para ibu-ibu menjadi tertawa.

"Daun salam daun talas, pohon kentang pohon talas, yang jawab salamnya dengan keras, saya doakan utangnya lunas," kata Ridwan Kamil disambut teriakan ibu-ibu.



(Fakhrizal Fakhri )