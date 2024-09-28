Sosok Artis AA Terlibat Penyalahgunaan Narkoba, Ini Penjelasan Polisi

JAKARTA - Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap aktor berinisial AA lantaran diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Polisi masih memeriksa artis yang telah berkarier di dunia entertainmen sejak 2007 silam itu.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi membenarkan penangkapan artis berinisial AA tersebut. "Ya benar," ujarnya, Sabtu (28/9/2024).

Kata dia, artis AA merupakan seorang pemeran yang membintangi sejumlah film dari 2007 hingga sekarang. "AA kami amankan terkait penyalahgunaan narkotika," kata dia.



Saat ini polisi belum mau membeberkan jenis narkotika apa yang disalahgunakan oleh aktor AA tersebut. Termasuk, ada tidaknya barang bukti yang diamankan oleh penyidik.



Artis AA masih diperiksa secara intensif hingga saat ini. "AA kami amankan pada Kamis, 26 September 2024 kemarin malam. Mohon waktu, kami masih mendalami kasus ini lebih lanjut," kata Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Chandra Mata Rohansyah.



(Fakhrizal Fakhri )