Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kampanye Bareng PAN, Ridwan Kamil: Masyarakat Suka dengan Program RIDO

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |11:38 WIB
Kampanye Bareng PAN, Ridwan Kamil: Masyarakat Suka dengan Program RIDO
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menggelar kampanye hari keempat bersama simpul Partai Amanat Nasional (PAN) di Waduk Aseni, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (28/9/2024). Ridwan Kamil mengajak masyarakat yang hadir untuk tetap menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, termasuk senam.

"Hari ini bersama DPW Partai Amanat Nasional, pimpinan Eko Patrio melaksanakan senam pagi di kawasan Waduk Aseni. Melihat antusiasme warga, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kami untuk terus menyapa rakyat," ujar Ridwan Kamil di lokasi.

Selain berolahraga bersama, Ridwan Kamil juga menyempatkan diri menyampaikan beberapa program unggulan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, masyarakat yang hadir senang dengan beberapa program yang dia sampaikan.

"Tadi saya sampaikan program-program. Warga menyukai program yang RIDO usung seperti RW akan diberikan anggaran untuk kepentingan mereka, ada kredit murah tanpa bunga dan agunan untuk kepentingan mereka, ada mobil curhat juga untuk kepentingan mereka dan lain-lain," kata dia.

Selain menyampaikan program, Ridwan Kamil juga menyerap aspirasi warga. Ia mengatakan jika warga menginginkan Harga kebutuhan bahan pokok yang lebih terjangkau.

"Aspirasi prioritas warga tentang ekonomi. Warga menginginkan harga bahan pokok yang lebih terjangkau. Insyaallah kita sebulan sekali ada pasar murah. Dimulai dengan konsep Pak Riza Patria sewaktu menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta, tebus murah gitu. Tapi nanti dirutinkan sebulan sekali," ungkap Ridwan Kamil.

Seperti diketahui, pasangan RIDO memiliki program untuk meningkatkan kesejahteraan warga dengan meringankan beban biaya hidup melalui subsidi pangan, transportasi, dan perluasan tenaga kerja. Subsidi pangan diberikan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, sementara subsidi transportasi publik membantu masyarakat mengakses mobilitas yang lebih terjangkau. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193317/atalia_praratya_dan_ridwan_kamil-87iS_large.jpg
Sidang Putusan Cerai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil Digelar Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189975/viral-8TBL_large.jpg
Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia karena Kasus Lisa Mariana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement