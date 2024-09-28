Kampanye Bareng PAN, Ridwan Kamil: Masyarakat Suka dengan Program RIDO

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menggelar kampanye hari keempat bersama simpul Partai Amanat Nasional (PAN) di Waduk Aseni, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (28/9/2024). Ridwan Kamil mengajak masyarakat yang hadir untuk tetap menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, termasuk senam.

"Hari ini bersama DPW Partai Amanat Nasional, pimpinan Eko Patrio melaksanakan senam pagi di kawasan Waduk Aseni. Melihat antusiasme warga, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kami untuk terus menyapa rakyat," ujar Ridwan Kamil di lokasi.

Selain berolahraga bersama, Ridwan Kamil juga menyempatkan diri menyampaikan beberapa program unggulan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, masyarakat yang hadir senang dengan beberapa program yang dia sampaikan.

"Tadi saya sampaikan program-program. Warga menyukai program yang RIDO usung seperti RW akan diberikan anggaran untuk kepentingan mereka, ada kredit murah tanpa bunga dan agunan untuk kepentingan mereka, ada mobil curhat juga untuk kepentingan mereka dan lain-lain," kata dia.

Selain menyampaikan program, Ridwan Kamil juga menyerap aspirasi warga. Ia mengatakan jika warga menginginkan Harga kebutuhan bahan pokok yang lebih terjangkau.

"Aspirasi prioritas warga tentang ekonomi. Warga menginginkan harga bahan pokok yang lebih terjangkau. Insyaallah kita sebulan sekali ada pasar murah. Dimulai dengan konsep Pak Riza Patria sewaktu menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta, tebus murah gitu. Tapi nanti dirutinkan sebulan sekali," ungkap Ridwan Kamil.

Seperti diketahui, pasangan RIDO memiliki program untuk meningkatkan kesejahteraan warga dengan meringankan beban biaya hidup melalui subsidi pangan, transportasi, dan perluasan tenaga kerja. Subsidi pangan diberikan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, sementara subsidi transportasi publik membantu masyarakat mengakses mobilitas yang lebih terjangkau.