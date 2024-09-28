Artis Andrew Andhika Ditangkap Terkait Penyalahgunaan Sabu

JAKARTA - Polisi menangkap aktor berinisial AA terkait penyalahgunaan narkoba. Polisi membenarkan sosok AA adalah Andrew Andhika yang ditangkap terkait penyalahguaan sabu.

“Iya (Andrew Andhika),” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahduddi kepada wartawan, Sabtu (28/9/2024).

Polisi belum menjelaskan status hukum dari Andrew Andika. Sejauh ini ada sabu yang disita dari penangkapan Andrew.

“(Barang bukti) sabu,” jelas dia.

Sebagai informasi, penangkapan Andrew Andhika dilakukan oleh jajaran Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis (26/9). Saat ini aktor tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif.



