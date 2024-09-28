Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Artis Andrew Andhika Ditangkap Terkait Penyalahgunaan Sabu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |12:03 WIB
Artis Andrew Andhika Ditangkap Terkait Penyalahgunaan Sabu
Andrew Andhika (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap aktor berinisial AA terkait penyalahgunaan narkoba. Polisi membenarkan sosok AA adalah Andrew Andhika yang ditangkap terkait penyalahguaan sabu.

“Iya (Andrew Andhika),” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahduddi kepada wartawan, Sabtu (28/9/2024).

Polisi belum menjelaskan status hukum dari Andrew Andika. Sejauh ini ada sabu yang disita dari penangkapan Andrew.

“(Barang bukti) sabu,” jelas dia.

Sebagai informasi, penangkapan Andrew Andhika dilakukan oleh jajaran Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis (26/9). Saat ini aktor tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193827//bnn-aM7W_large.jpg
Modus Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut, Happy Water Dikemas Produk Minuman Berasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193794//narkoba-WLVT_large.jpg
Breaking News! BNN Gerebek Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut, 4 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193767//tangkap-Dufw_large.jpg
Polisi Ungkap Fortuner Bertangki Solar 400 Liter di Jagorawi, Sopirnya Kepergok Nyabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3192954//polres_jakpus_sita_17_ribu_butir_ekstasi-cPLZ_large.jpg
Polres Jakpus Sita 17.500 Butir Ekstasi Senilai Rp12,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192947//polres_jakpus_ungkap_kasus_sabu_modus_towing_mobil-x0v7_large.jpg
Polisi Ungkap Kasus Narkoba Modus Towing Mobil, Diedarkan pada Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192941//polisi_tangkap_2_kurir_sabu_100_kg_bermodus_towing_mobil_di_bekasi-Pw7H_large.jpg
Polisi Tangkap 2 Kurir Sabu 100 Kg Bermodus Towing Mobil di Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement