HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Pastikan Kredit Mesra Solusi Warga Jakarta Tak Terjerat Pinjol

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |13:36 WIB
Ridwan Kamil Pastikan Kredit Mesra Solusi Warga Jakarta Tak Terjerat Pinjol
Ridwan Kamil (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil menyebutkan, tak sedikit warga Jakarta terjerat pinjaman online (pinjol) guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Adapun program Kredit Mesra yang ditawarkan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono menjadi solusi warga melawan sekaligus tak terjerat pinjol.

Saat menyapa warga Jakarta, khususnya ratusan ibu-ibu di Waduk Aseni, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat pada Sabtu (28/9/2024) pagi tadi, para ibu-ibu mencurahkan hati (curhat) tentang harga bahan pokok. Bahkan, mereka pun curhat agar Ridwan Kamil kelak bisa membantu melunasi utang-utangnya ke pinjol.

Pasalnya, tak sedikit ibu-ibu yang melakukan peminjaman ke pinjol demi mencukupi kebutuhan hidupnya ataupun ibu-ibu yang menyebutkan, anggota keluarganya terjerat pinjol. Ridwan Kamil pun menyebutkan, Kredit Mesra yang ditawarkannya itu sejatinya bisa menjadi solusi agar warga Jakarta tak lagi terjerat pinjol.

Namun, Kredit Mesra tanpa bunga dan agunan itu harus dilakukan secara berkelompok agar warga bisa saling mengingatkan dan saling mendukung dalam prosesnya.

"Kan ada Kredit Mesra itu, Kredit Mesra itu tuk melawan pinjol ilegal, yang kesannya mudah tapi menjerat, kalau di pasangan Rido kan tanpa agunan. Nanti berkelompok tuk mengurangi resiko, dengan berkelompok mereka saling memberitahu, saling mengingatkan dan saling mendukung kalau ada masalah, Insyaallah itu jadi solusi melawan pinjol ilegal," ujarnya di Waduk Aseni, Sabtu.

Saat menyapa ratusan ibu-ibu di Waduk Aseni, Ridwan Kamil pun memaparkan program-program yang ditawarkan pasangan Rido. Semua program tersebut ditawarkan untuk kepentingan warga Jakarta.

"Tadi juga saya sampaikan program-program, ternyata yang paling disukai kan tadi yah, RW nya akan diberi anggaran tuk kepentingan mereka, kredit murah tanpa bunga agunan tuk kepentingan mereka, ada mobil curhat juga tuk kepentingan mereka, dan lain-lain. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat," kata Cagub Jakarta nomor urut 1 itu lagi.

(Arief Setyadi )

      
