Kronologi Warga Geruduk Ponpes di Bekasi, Massa Geram Ada 6 Santriwati Jadi Korban Pelecehan

BEKASI - Viral video sejumlah warga menggeruduk pondok pesantren (ponpes) di Karangmukti, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, pada Jumat 27 September 2024 malam. Aksi ini disebabkan bentuk protes warga atas dugaan tindakan asusila salah satu oknum guru ngaji atau ustad terhadap sejumlah santriwati.

Dari Informasi yang dihimpun, ada enam santriwati di ponpes tersebut yang diduga menjadi korban pelecehan. Namun, baru ada tiga santriwati yang membuka laporan ke pihak Kepolisian.

Kepala Desa (Kades) Karangsatu, Sumardi mengungkapkan awal peristiwa massa mendatangi ke ponpes tersebut usai kabar tersebar luas dan memancing kemarahan warga.

Dia menjelaskan, sebelum itu salah satu dari orangtua korban datang melaporkan kasusnya ke kantor desa. Orangtua korban juga datang ke Kantor Desa Karang Mukti tempat pondok pesantren tersebut.

“Kami dari pemerintah menyarankan untuk berkomunikasi dengan bapak Binmas Pol, dan korban diantar ke PPA Polres Metro Bekasi,” katanya pada Sabtu (28/9/2024).

Bahkan, ia tak menyangka sejumlah warga mendatangi dan menggeruduk pondok pesantren tersebut. Ia juga menegaskan, laporan tersebut tanpa ada unsur paksakan dan tekanan dari pihak manapun korban berani menyampaikan kejadian tersebut ke pihak desa.

Namun, menurutnya, tindakan asusila tersebut sangat merugikan masa depan korban. Dirinya pun mengaku bangga kepada pihak korban yang berani mengungkap kejadian asusila tersebut.

“Jumlah korban yang sudah mengadu itu enam tapi bisa lebih dari itu yang mengalami asusila dan kejadian tersebut sudah terjadi dalam dua tahun belakangan ini. Seluruh korban pun diduga masih di bawah umur,” jelasnya.