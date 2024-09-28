Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Kongkow Pelajar se-Jakarta, Ridwan Kamil Disambut Meriah

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |14:34 WIB
Hadiri Kongkow Pelajar se-Jakarta, Ridwan Kamil Disambut Meriah
Ridwan Kamil bertemu pelajar Jakarta (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon Gubenur Jakarta, Ridwan Kamil (RK) menghadiri Kongkow pelajar se-Jakarta di halaman Kantor DPD Golkar, Jakarta, Sabtu (28/9/2024). Kedatangan RK disambut antusias para pelajar yang rata-rata berasal dari Jakarta tersebut. 

"Assalamualaikum Bang RK datang, assalamualaikum Bang RK datang. Kami pelajar dari Jakarta," kata para pelajar yang hadir pada acara tersebut.

RK pun membalas senyum dan menyalami satu per satu para pelajar yang hadir. Mereka tampak senang dengan kehadiran Kang Emil dalam acara Kongkow pelajar tersebut.

Para pelajar yang hadir antara lain berasal dari SMA 10 Jakarta, SMA 40 Jakarta , SMA 75 Jakarta, SMA Triwibawa, SMK 1 Jakarta, hingga SMK Kampung Jawa 2.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
