Usai Dikukuhkan, Relawan Ingin Ridwan Kamil Atasi Masalah Anak Muda Jakarta

JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil hadir dalam kegiatan pengukuhan Duta Muda Jakarta sekaligus launching aplikasi Keramas Jakarta di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024). Gerakan itu dibentuk oleh relawan generasi muda yang ingin Ridwan Kamil mengatasi persoalan anak muda saat memenangkan Pilgub Jakarta 2024 mendatang.

"Jadi program kita ini langsung menyapa, bukan sekadar anak muda saja. Memang penggeraknya anak muda yang nanti akan keliling ke pintu warga untuk menyapa, menanyakan masalah apa saja yang kemudian ditemukan di Jakarta," ujar Ketua Duta Muda Jakarta, Khanif Nasukha pada wartawan, Sabtu (28/9/2024).

Menurutnya, relawan muda itu nantinya bakal menanyakan persoalan apa saja yang dihadapi warga Jakarta saat ini, khususnya anak-anak muda kota Jakarta. Nantinya, semua persoalan itu bakal disampaikan ke pasangan Ridwan Kamil-Susowno.

"Tadi disampaikan Bang Ridwan, setelah nanti beliau dilantik, masalah-masalah tersebut akan dicheckuot satu-satu, agar semuanya terselesaikan, agar semua bisa diatasi langsung oleh gubernur terpilih," tuturnya.

Guna menggaet suara anak muda ke depan untuk kemenangan Ridwan Kamil-Suswono, relawan bisa melakukan secara online maupun offline. Misalnya melalui medsos hingga melalui forum-forum town hall meeting.

"Kalau blusukan lebih kewilayahan, anak muda via medsos, kalau yang tadi golongan lebih banyak yang masih ke sana, kita akan jangkau dengan temu muka yang lebih banyak," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula peluncuran aplikasi Keramas Jakarta atau Keranjang Masalah Jakarta, di mana masyarakat bisa curhat tentang berbagai persoalan yang dihadapinya melalui aplikasi tersebut.