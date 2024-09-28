Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Pengukuhan Relawan Duta Muda Jakarta, Ridwan Kamil: Saya Sangat Bahagia

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |15:22 WIB
Hadiri Pengukuhan Relawan Duta Muda Jakarta, Ridwan Kamil: Saya Sangat Bahagia
Ridwan Kamil kukuhkan Relawan Duta Muda Jakarta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil menghadiri pengukuhan Duta Muda Jakarta sekaligus launching aplikasi Keramas Jakarta yang digelar relawan pendukungnya di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu(28/9/2024). Nantinya, ribuan anak muda itu bakal bergerak secara door to door untuk menyampaikan program pasangan Rido di Pilgub Jakarta.

"Saya sangat berbahagia, ada ribuan anak-anak muda yang diwakili oleh 200-an pimpinannya, anak-anak muda ini kita namai Duta Muda Jakarta ya, tugasnya mereka akan keliling door to door untuk menyosialisasikan program," ujar Ridwan Kamil, Sabtu (28/9/2024).

Menurutnya, selain melakukan sosialisasi program pasangan Rido, para anak muda itu pun bakal menyampaikan visi-misi pasangan Rido untuk kota Jakarta ke depan. Bahkan, para anak muda itu juga bakal menanyakan permasalahan apa saja yang dirasakan oleh warga Jakarta.

"Seperti saya sampaikan, gagasan dari pasangan Rido mungkin hanya mencakup 30 persen tentang mimpi Jakarta baru, 70 persennya kita ambil dari ide-ide dari masyarakat ya, karena membangun ini tak hanya tugas pemerintah, tapi tugas bersama-sama," tuturnya.

Cagub Jakarta nomor urut 1 itu mengungkap, ribuan anak muda itu bakal bekerja selama 60 hari ke depan di bawah pimpinan Ketua Duta Muda Jakarta, Khanif Nasukha dan arahan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Rido, Ahmad Riza Patria.

Kang Emil berharap, berbagai golongan yang mendukungnya, tak terkecuali anak muda, bisa terlibat dalam memenangkan pasangan Rido dan memajukan Jakarta.

"Mudah-mudahan dari berbagai golongan, termasuk pasukan anak muda ini, pulang dari sini akan gerak ke kampung-kampung blusukan menyampaikan aspirasi ke masyarakat," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193317/atalia_praratya_dan_ridwan_kamil-87iS_large.jpg
Sidang Putusan Cerai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil Digelar Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189975/viral-8TBL_large.jpg
Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia karena Kasus Lisa Mariana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement