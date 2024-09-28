Hadiri Pengukuhan Relawan Duta Muda Jakarta, Ridwan Kamil: Saya Sangat Bahagia

JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil menghadiri pengukuhan Duta Muda Jakarta sekaligus launching aplikasi Keramas Jakarta yang digelar relawan pendukungnya di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu(28/9/2024). Nantinya, ribuan anak muda itu bakal bergerak secara door to door untuk menyampaikan program pasangan Rido di Pilgub Jakarta.

"Saya sangat berbahagia, ada ribuan anak-anak muda yang diwakili oleh 200-an pimpinannya, anak-anak muda ini kita namai Duta Muda Jakarta ya, tugasnya mereka akan keliling door to door untuk menyosialisasikan program," ujar Ridwan Kamil, Sabtu (28/9/2024).

Menurutnya, selain melakukan sosialisasi program pasangan Rido, para anak muda itu pun bakal menyampaikan visi-misi pasangan Rido untuk kota Jakarta ke depan. Bahkan, para anak muda itu juga bakal menanyakan permasalahan apa saja yang dirasakan oleh warga Jakarta.

"Seperti saya sampaikan, gagasan dari pasangan Rido mungkin hanya mencakup 30 persen tentang mimpi Jakarta baru, 70 persennya kita ambil dari ide-ide dari masyarakat ya, karena membangun ini tak hanya tugas pemerintah, tapi tugas bersama-sama," tuturnya.

Cagub Jakarta nomor urut 1 itu mengungkap, ribuan anak muda itu bakal bekerja selama 60 hari ke depan di bawah pimpinan Ketua Duta Muda Jakarta, Khanif Nasukha dan arahan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Rido, Ahmad Riza Patria.

Kang Emil berharap, berbagai golongan yang mendukungnya, tak terkecuali anak muda, bisa terlibat dalam memenangkan pasangan Rido dan memajukan Jakarta.

"Mudah-mudahan dari berbagai golongan, termasuk pasukan anak muda ini, pulang dari sini akan gerak ke kampung-kampung blusukan menyampaikan aspirasi ke masyarakat," jelasnya.