Pelajar Curhat Soal Nonton Persija, Ridwan Kamil: Nanti Difasilitasi Kalau Bisa Gratis

JAKARTA - Calon Gubenur Jakarta Ridwan Kamil bakal mengusahakan agar para pelajar dapat dengan mudah menonton pertandingan Persija Jakarta di stadion, khususnya terkait harga. Dirinya akan mengusahakan agar para pelajar mendapatkan potongan harga hingga bisa menonton secara gratis.

Hal tersebut disampaikan RK dalam acara Kongkow Pelajar se-Jakarta. Awalnya seorang pelajar dari SMA 10 Jakarta menanyakan kemudahan akses bagi pelajar yang ingin menonton Persija.

"Apakah jika Pak RK menang apakah bisa memberi fasilitas untuk para pelajar Jakarta untuk menonton Persija Jakarta?," kata Briges kepada RK.

Menanggapi itu, RK mengaku akan mengecek dan berkoordinasi terlebih dahulu kepada manajemen Persija Jakarta.

"Saya cek dulu, emang bayarnya sama, disamain sama umum? Kalau nonton persija ya? Enggak ada diskon? Jadi intinya kan pelajar duitnya pas-pasan ya, minta subsidi kalau bisa gratis gitu," kata RK.

RK pun akan mendengarkan curhatan pelajar tersebut dan akan mempertimbangkannya. Dirinya akan berusaha para pelajar dapat menonton Persija secara gratis.