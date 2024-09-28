Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Elektabilitas RK-Suswono di Jakarta Utara Tembus 58,4 Persen

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |15:51 WIB
Elektabilitas RK-Suswono di Jakarta Utara Tembus 58,4 Persen
Ridwan Kamil dan Suswono (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 58,4 persen warga Jakarta Utara menjatuhkan pilihan mereka kepada pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Hal tersebut tergambar dalam hasil survei Poltracking Indonesia.

Survei dilakukan pada 9 September hingga 15 September 2024, dengan margin of error 2,9 persen. Awalnya, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, berdasarkan peta persebaran kekuatan elektabilitas Cagub-Cawagub Jakarta, RIDO mampu mengungguli dua pasangan lainnya.

"Dari total 6 kabupaten/kota, 6 kabupaten/kota tersebut cenderung kepada Ridwan Kamil – Suswono," katanya, Sabtu (28/9/2024).

"Di Jakarta Timur RK-Suswono mendapatkan 42,9 persen, sedangkan Pramono Anung-Rano Karno 25,3 persen, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 5,0 persen," sambungnya.

Sementara di wilayah Jakarta Barat, RIDO mendapat 45,7 persen, Pramono Anung-Rano Karno 37,9 persen, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 2,9 persen.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
