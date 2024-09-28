Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Luncurkan Aplikasi Keranjang Masalah, Anak Muda Jakarta Siap Menangkan Ridwan Kamil-Suswono

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |15:56 WIB
Luncurkan Aplikasi Keranjang Masalah, Anak Muda Jakarta Siap Menangkan Ridwan Kamil-Suswono
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dukungan terhadap pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) terus berdatangan. Teranyar, dukungan datang dari kumpulan anak muda di Jakarta yang menamakan dirinya Relawan RIDO Muda Jakarta.

Komandan RIDO Muda Jakarta, Khanif Nasukha menyatakan, Relawan Muda Jakarta siap terjun langsung ke masyarakat untuk memenangkan pasangan RIDO dalam Pilkada 2024. "Kami akan luncurkan Duta Muda Jakarta untuk turun langsung, door to door menyapa masyarakat, menyerap aspirasi, belanja masalah untuk kita selesaikan," ujar  Khanif di Bajawa Tebet Coffee, Sabtu (28/9/2024).

Menurut Khanif, Duta Muda Jakarta ini akan bekerja menggunakan aplikasi keranjang masalah Jakarta. Mereka akan menjaring masalah yang ada di seluruh Jakarta, mulai dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, hingga Jakarta Selatan. Dengan aplikasi, maka seluruh masalah bisa dilaporkan dan pekerjaannya bisa termonitor dengan baik.

Khanif menyebut, mayoritas pemilih dalam Pilkada Jakarta 2024 merupakan anak-anak muda. Alasan itu juga yang membuat dirinya akan menerjunkan anak-anak muda untuk membantu Ridwan Kamil-Suswono dalam mendengarkan aspirasi anak-anak muda di Jakarta.

"Sebanyak 51 persen pemilih adalah anak muda. Anak muda juga yang jadi penentu perkembangan Jakarta ke depannya. Kita tahu, Jakarta masih banyak masalah, pengangguran, tawuran, tingkat stres tinggi. Kami yakin pasangan RIDO yang bisa mengatasinya. RIDO punya program Mobil Curhat, sangat solutif buat anak-anak muda yang suka stress, seperti dapat tekanan kerjaan dari atasan," kata dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193317/atalia_praratya_dan_ridwan_kamil-87iS_large.jpg
Sidang Putusan Cerai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil Digelar Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189975/viral-8TBL_large.jpg
Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia karena Kasus Lisa Mariana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement