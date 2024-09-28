Luncurkan Aplikasi Keranjang Masalah, Anak Muda Jakarta Siap Menangkan Ridwan Kamil-Suswono

JAKARTA - Dukungan terhadap pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) terus berdatangan. Teranyar, dukungan datang dari kumpulan anak muda di Jakarta yang menamakan dirinya Relawan RIDO Muda Jakarta.

Komandan RIDO Muda Jakarta, Khanif Nasukha menyatakan, Relawan Muda Jakarta siap terjun langsung ke masyarakat untuk memenangkan pasangan RIDO dalam Pilkada 2024. "Kami akan luncurkan Duta Muda Jakarta untuk turun langsung, door to door menyapa masyarakat, menyerap aspirasi, belanja masalah untuk kita selesaikan," ujar Khanif di Bajawa Tebet Coffee, Sabtu (28/9/2024).

Menurut Khanif, Duta Muda Jakarta ini akan bekerja menggunakan aplikasi keranjang masalah Jakarta. Mereka akan menjaring masalah yang ada di seluruh Jakarta, mulai dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, hingga Jakarta Selatan. Dengan aplikasi, maka seluruh masalah bisa dilaporkan dan pekerjaannya bisa termonitor dengan baik.

Khanif menyebut, mayoritas pemilih dalam Pilkada Jakarta 2024 merupakan anak-anak muda. Alasan itu juga yang membuat dirinya akan menerjunkan anak-anak muda untuk membantu Ridwan Kamil-Suswono dalam mendengarkan aspirasi anak-anak muda di Jakarta.

"Sebanyak 51 persen pemilih adalah anak muda. Anak muda juga yang jadi penentu perkembangan Jakarta ke depannya. Kita tahu, Jakarta masih banyak masalah, pengangguran, tawuran, tingkat stres tinggi. Kami yakin pasangan RIDO yang bisa mengatasinya. RIDO punya program Mobil Curhat, sangat solutif buat anak-anak muda yang suka stress, seperti dapat tekanan kerjaan dari atasan," kata dia.