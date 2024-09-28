Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ungguli Semua Aspek, RK-Suswono Rajai Elektabilitas Pilkada Jakarta

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |16:28 WIB
Ungguli Semua Aspek, RK-Suswono Rajai Elektabilitas Pilkada Jakarta
Ridwan Kamil dan Suswono (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Elektabilitas pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) bertengger di peringkat pertama dan mengalahkan dua pasangan lain rivalnya. Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia pada 9 September hingga 15 September 2024, pasangan RIDO meraih 47,5 persen.

"Dalam simulasi surat suara pasangan Gubernur – Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono memperoleh angka elektabilitas (47,5%), diikuti Pramono Anung-Rano Karno (31,5%) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (5,1%)," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda, Sabtu, (28/9/2024).

Melalui survei dengan margin of error 2,9 persen itu, Poltracking Indonesia memotret bahwa mayoritas masyarakat menilai bahwa pasangan RIDO mampu menyelesaikan masalah di Jakarta.

"Publik mengatakan pasangan yang mampu mengatasi persoalan kemacetan, Ridwan Kamil – Suswono (43.1%), Pramono Anung – Rano Karno (22.5%), dan Dharma Pongrekun – Kun Wardana (2.6%)," katanya.

Publik, kata Hanta, juga menilai pasangan RIDO mampu mengatasi banjir, sehingga mereka mendapatkan angka sebesar 42,7 persen. Bahkan, keduanya dianggap mampu mengatasi persoalan polusi udara.

Halaman:
1 2
      
