Riza Patria Ungkap 493 Anggota Tim Pemenangan RIDO, Ada Fahri Hamzah hingga Iwan Bule

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta Ridwan Kamil- Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria mengungkapkan, sebanyak 493 orang bakal menjadi anggota tim pemenangan RIDO untuk Pilkada Jakarta 2024. Riza mengatakan, dari jumlah 400-an orang tersebut akan banyak diisi oleh generasi muda.

"Jadi insya Allah didominasi oleh anak-anak muda generasi muda, jumlahnya tim ini 493 orang dan dipimpin oleh saya kebetulan dipercaya oleh Pak Prabowo, Pak Dasco, dari Paslon Pak Ridwan Kamil Pak Suswono dan semua pimpinan koalisi," kata Riza usai menghadiri acara Kongkow Pelajar se-Jakarta, Kantor DPD Golkar Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Terkait susunannya, Riza mengatakan, Tim pemenangan RIDO terdiri dari Dewan Pembina yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad yang bakal dibantu Agung Laksono, Hidayat Nur Wahid hingga Maruar Sirait.

"Ketua Dewan pembina dari pasangan RIDO adalah Pak Sufmi Dasco Ahmad, dibantu oleh beberapa nama di antaranya ada Pak Agung Laksono, ada Pak Hidayat Nur Wahid, ada Pak Nahcrowi Ramli, ada Pak Iwan Bule (M Iriawan), ada Pak Tantowi, Dedi Yusuf, Fahri Hamzah, Diana Dewi Ketua Kadin, ada Maruar Sirait dan lain-lain masih banyak lagi," kata Riza.

Lalu, Dewan Penasihat dipimpin oleh Adang Darajatun, hingga Mardani Ali Sera. Pada Pakar terdiri diantaranya Kurtubi, hingga Habiburokhman.

Tim pemenangan RIDO, kata Riza, juga terdapat Bendahara Umum Partai Perindo Angkie Yudistia sebagai juru bicara. Dan juga terdapat nama legenda Persija Jakarta Hamka Hamzah.

"Sesuai dengan komitmen dari pada pasangan calon, kami sangat akomodatif, kami libatkan semua dari tingkat provinsi, kabupaten kota bahkan RT kita libatkan untuk bersama-sama. Konsep kami selalu melibatkan semua elemen masyarakat, di wilayah Jakarta semua aliansi profesi, organisasi kepemudaan mahasiwa, termasuk ibu-ibu," kata Riza.

TIM PEMENANGAN RIDO

Ketua: A. RIZA PATRIA

Ketua Harian: ABDUL AZIS

Sekretaris: BASRI BACO

Wakil Sekretaris: ADHINUSA

Bendahara: SATRIO DIMAS ADITYO

Wakil Bendahara: IMAN SATRIA

ТОКОН:

1. Prof. Dr. Ir. H. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H. (GERINDRA) Dr. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, MA.. (PKS)

2. DR. HR. AGUNG LAKSONO (GOLKAR)

3. MAYJEN TNI (PURN). NACHROWI RAMLI (DEMOKRAT)

4. KOMJEM. POL. (PURN.) D.r Drs. H. MOCHAMAD IRIAWAN, S.H., M.M., ΜΗ.

5. TANTOWI YAHYA (GOLKAR)

6. DEDE YUSUF (DEMOKRAT)

7. FAHRI HAMZAH

8. DIANA DEWI

9. MARUAR SIRAIT