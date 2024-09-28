RK Sebut Car Free Night Bisa Jadi Solusi Cegah Tawuran di Jakarta, Begini Caranya

JAKARTA - Calon Gubenur (Cagub) Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengungkap cara agar para pelajar di Jakarta tidak ikut serta dalam kegiatan tawuran. Dirinya bakal memprioritaskan anak muda di Jakarta untuk menjadi panitia car free night.

Hal tersebut menanggapi pernyataan Polda Metro Jaya yang mencatat ada 111 aksi tawuran dalam kurun tiga bulan terakhir.

"Tawuran jadi prioritas, selain edukasi, kami ingin metodenya itu mereka dibikin sibuk. Cara dibikin sibuk adalah mereka akan jadi panitia car free night, di mana car free night ini panitianya adalah pemuda-pemuda antar kampung di wilayah itu, nanti diatur oleh pak camatnya," kata RK usai menghadiri Kongkow Pelajar se-Jakarta, di Kantor DPD Golkar Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Dengan adanya kegiatan tersebut, kata RK, para pemuda dapat menjalin komunikasi dan disibukkan dengan berkreasi.

"Sehingga mereka lebih banyak komunikasi dibanding diam-diaman kan, dan mudah-mudahan dengan sering berkomunikasi, saling kenal. Akhirnya, waktu yang tadinya senggang dipakai oleh provokasi, lebih banyak waktunya sibuk oleh kreasi-kreasi," kata RK.

Pada acara Kongkow Pelajar se-Jakarta, RK mengaku para pelajar memiliki berbagai permasalahan tentang SDM dan kreativitas. Maka dari itu, RK menekankan perlunya Jakarta yang baru dan dengan SDM yang maju.

"Pertanyaan-pertanyaannya sangat kritis ya, tentang beban di sekolah, tentang SDM masih rendah gimana solusinya, tentang mengaktifkan kreativitas, tentang lain-lain, tentu menjadi sebuah harapan, karena tidak mungkin Jakartanya baru maju tanpa kekuatan dari SDM-nya," kata RK.

(Arief Setyadi )