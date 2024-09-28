Ridwan Kamil: Tugas Duta Muda Jakarta Sosialisasikan Visi dan Misi Pasangan RIDO

JAKARTA - Cagub Jakarta Ridwan Kamil menemui para pimpinan dari Duta Muda Jakarta di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9.2024). RK mengaku bangga atas keberadaan mereka.

Ia menjelaskan bahwa para relawan muda ini akan pergi ke rumah-rumah warga di Jakarta untuk mempromosikan visi dan misi pasangan nomor urut 1 RIDO. "Tugasnya mereka akan keliling, door to door, untuk mensosialisasikan program visi misi pasangan RIDO, sambil berbalik menanyakan permasalahan apa yang dirasakan saat melakukan sosialisasi," kata RK.

"Seperti saya sampaikan gagasan dari pasangan RIDO mungkin hanya mencakup 30 persen tentang mimpi Jakarta baru, 70 persennya kita ambil dari ide-ide dari masyarakat. Karena membangun ini bukan hanya tugas pemerintah tapi tugas bersama sama," tambah dia.

Duta Muda Jakarta RIDO ini juga dilengkapi dengan aplikasi Keramas Jakarta, Keranjang Masalah Jakarta. Aplikasi ini akan menampung masalah-masalah yang didapatkan di lapangan.



"Kemudian tadi ada aplikasi yang nanti dipakai namanya Keramas Jakarta, Keranjang Masalah Jakarta, dengan filosofi dari permasalahan yang kotor menjadi bersih karena ada solusi melalui komunikasi yang baik antara warga dan pimpinannya," jelas RK.

"Mereka akan bekerja Selama 60 hari ke depan di bawah Ketuanya Kang Khanif Nasuha dan juga ketua Timses saya Pak Ariza Patria," terangnya.

RK telah menyiapkan program Jakarta Quick Response untuk merespons masalah-masalah kemanusiaan yang levelnya individu. "Seperti yang pernah saya lakukan 140 ribu warga Jawa Barat dulu, terbantu masalah pribadinya oleh Jabar Quick Response, hal yang sama akan kami lakukan untuk menunjukkan negara hadir, negara hadir beresin masalahnya. Kalau cuma mau dengerin solusinya ada apps curhat dan mobil curhat," ujar eks gubernur Jawa Barat itu.