HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Usut OTK Bubarkan Paksa Diskusi Aktivis yang Dihadiri Din Syamsuddin di Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |18:23 WIB
Polisi Usut OTK Bubarkan Paksa Diskusi Aktivis yang Dihadiri Din Syamsuddin di Jaksel
Diskusi aktivis dan tokoh di Kemang, Jakarta Selatan dibubarkan paksa (Foto: Ist/Tangkapan layar)
JAKARTA - Kapolsek Mampang, Kompol Edy Purwanto mengatakan, dugaan pembubaran disertai perusakan yang terjadi saat adanya diskusi di hotel kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan dilakukan orang tak dikenal (OTK). Saat ini, polisi tengah mendalaminya lebih lanjut.

"Diduga dilakukan oleh orang tak dikenal, berbeda dengan yang melakukan Unras (unjuk rasa). Kurang lebih kalau dilihat dari video (yang beredar) sekitar 25 orang (OTK)," ujarnya, Sabtu (28/9/2024).

Menurutnya, polisi sudah berkoordinasi dengan pihak hotel, yang mana mereka berencana melaporkan dugaan pengerusakan tersebut ke polisi. Sebabnya, hingga saat ini, belum ada pihak yang membuat laporan ke polisi.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Grand Kemang, ada pihak dirugikan dan nanti akan buat laporan polisi secara resmi ke Polres Metro Jakarta Selatan," tuturnya.

Dia menambahkan, sambil menantikan laporan dari pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan orang tak dikenal itu, polisi pun tengah mendalaminya lebih lanjut. Khususnya, berkaitan orang-orang tak dikenal itu.

"Pasti, pertama kami tunggu laporan secara formil, secara resmi dari pihak dirugikan. Kedua, kami bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan akan melakuan pendalaman dan pengembangan pada pelaku pengerusakan tersebut," katanya.
 

(Arief Setyadi )

      
