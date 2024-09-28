Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Naik MRT, Suswono Ingin Serap Aspirasi dari Penumpang

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |18:39 WIB
Naik MRT, Suswono Ingin Serap Aspirasi dari Penumpang
Cawagub Jakarta Suswono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta, nomor urut 1, Suswono blusukan dengan menaiki MRT, Sabtu (28/9/2024). Dalam kesempatan tersebut, Suswono naik dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Stasiun MRT Cipete. 

"Sudah lama saya sebetulnya saya ingin menyempatkan diri (naik MRT), tapi baru kali ini (terlaksana)," kata Suswono saat berada di Stasiun MRT Lebak Bulus, Sabtu (28/9/2024). 

Suswono terlihat mengantre dengan masyarakat umum saat tapping tiket. Sesampainya di peron, Cawagub nomor urut satu ini terlihat berbincang dengan petugas keamanan yang sudah standby di lokasi. 

Setelah di dalam MRT, Suswono pun disapa dan menyapa penumpang lainnya. Bahkan, beberapa warga meminta untuk swafoto bersama dirinya. 

Suswono pun dengan senyum yang terpampang di wajahnya menuruti keinginan warga tersebut. Menurutnya, kesempatan ini sekaligus mendengarkan aspirasi dari pengguna terkait apa hal yang perlu disempurnakan. 

"Bisa mendengar dari para penumpang kira-kira masih ada keluhan-keluhan apa," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
