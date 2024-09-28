Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegah Bullying di Sekolah, Ridwan Kamil Akan Sediakan Aplikasi Stopper

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |18:49 WIB
Cegah <i>Bullying</i> di Sekolah, Ridwan Kamil Akan Sediakan Aplikasi Stopper
Ridwan Kamil dalam acara Kongkow Pelajar se-Jakarta (Foto: Raka Dwi Novianto/Okezone)
JAKARTA - Calon Gubenur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil telah menyiapkan aplikasi bernama Stopper untuk pelaporan kasus perundungan di wilayah sekolah. Aplikasi ini untuk pelaporan perundungan.

"Nanti saya ada aplikasi, digital betul, ada aplikasi untuk pelaporan yang perundungan, bully. Saya udah pernah bikin namanya Stopper, aplikasi untuk memberhentikan perundungan," kata RK pada acara Kongkow Pelajar se-Jakarta, Kantor DPD Golkar Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

RK menyebut bahwa banyak ditemukan kasus bullying di lingkungan sekolah baik berbentuk verbal ataupun kontak fisik. "Karena banyak orang kena bully, kamu harus jujur kan, di sekolah suka ada pem-bully-pem-bully kan. Ada yang verbal, ada yang fisikal, ada yang pakai media digital, dan lain-lain," kata RK.

Nantinya, kata RK, para saksi ataupun sahabat yang kerabatnya terkena bully dapat melaporkan langsung melalui aplikasi Stopper. "Nanti yang melaporkan adalah korban yang di-bully, dan saksi atau sahabatnya yang melihat temannya di-bully," ungkapnya.

Terkait beban di sekolah selain kasus bullying, RK akan mengaudit dan mengevaluasi agar pelajar tidak merasa terbebani. "Kalau dirasa sekolah sekarang bikin bebannya berat dan stres, saya akan evaluasi, itu janji saya ya. Saya akan evaluasi apanya yang bikin berat, kebanyakan PR kah, atau jarak rumah kejauhan, atau ada bully dan sebagainya," tandasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
