HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Awal Penangkapan Artis Andrew Andika Terkait Sabu, 5 Temannya Ikut Diringkus

Rizki Faluvi , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |19:25 WIB
Kronologi Awal Penangkapan Artis Andrew Andika Terkait Sabu, 5 Temannya Ikut Diringkus
Andrew Andika ditangkap terkait narkoba (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat menangkap aktor Andrew Andika terkait penyalahgunaan narkotika. Andrew ditangkap bersama lima orang temannya di dua tempat yang berbeda di kawasan Bogor dan Jakarta Selatan, pada Kamis 26 September 2024.

Hal disampaikan Kepala Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Chandra Mata Rohansyah saat dijumpai di Gedung Polres Metro Jakarta Barat, Sabtu (28/9/2024). 

Chandra mengungkapkan kronologi penangkapan. Andrew Andika ditangkap terkait penyalahgunaan narkotika di kediamannya di kawasan Bogor. Sedangkan lima orang lainnya yang terdiri dari dua perempuan dan tiga laki - laki di tangkap di sebuah tempat penginapan di kawasan Jakarta Selatan.

Tak hanya itu, Chandra juga mengatakan, bahwa salah satu temannya yang ditangkap adalah seorang influencer.

"AA saat ini berada di Polres Metro Jakarta Barat, begitu juga dengan teman-temannya dalam keadaan sehat," ujarnya.

Polisi masih belum memerinci status hukum dari Andrew Andika. Sejauh ini ada narkotika jenis sabu yang disita dari penangkapan Andrew.

"Saat dilakukan penangkapan kooperatif semua," ujarnya.
 

(Arief Setyadi )

      
