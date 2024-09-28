Momen Suswono Diserbu Warga Minta Swafoto saat Naik MRT

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta, nomor urut 1, Suswono menjajal naik MRT pada Sabtu (28/9/2024) sore. Ia naik dari dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Stasiun Cipete.

Pantauan di lokasi, awal Suswono masuk, ia masih bisa duduk dengan tenang. Tak berselang lama, penumpang lainnya yang duduk di sekitarnya menyadari jika dirinya merupakan wakil Ridwan Kamil dalam Pilgub Jakarta 2024.

Warga yang menyadari kehadiran Cawagub Jakarta ini, enggan melewatkan momen tersebut begitu saja. Mereka pun dengan penuh percaya diri untuk mendekat dan meminta selfi foto dengan Suswono. Salah satunya, Indah warga asal Ciledug. Indah pun menyatakan jika Suswono merupakan pribadi yang ramah.

"(Pak Suswono) ramah," kata Indah usai selfie bareng Suswono.

Sebelumnya, Suswono menyatakan, kesempatan ini sekaligus mendengarkan aspirasi dari pengguna terkait apa hal yang perlu disempurnakan. "Bisa mendengar dari para penumpang kira-kira masih ada keluhan-keluhan apa," ujar Suswono.



(Arief Setyadi )