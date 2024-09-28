Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Suswono Diserbu Warga Minta Swafoto saat Naik MRT

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |19:53 WIB
Momen Suswono Diserbu Warga Minta Swafoto saat Naik MRT
Momen Suswono swafoto dengan warga di MRT (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta, nomor urut 1, Suswono menjajal naik MRT pada Sabtu (28/9/2024) sore. Ia naik dari dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Stasiun Cipete. 

Pantauan di lokasi, awal Suswono masuk, ia masih bisa duduk dengan tenang. Tak berselang lama, penumpang lainnya yang duduk di sekitarnya menyadari jika dirinya merupakan wakil Ridwan Kamil dalam Pilgub Jakarta 2024.

Warga yang menyadari kehadiran Cawagub Jakarta ini, enggan melewatkan momen tersebut begitu saja. Mereka pun dengan penuh percaya diri untuk mendekat dan meminta selfi foto dengan Suswono. Salah satunya, Indah warga asal Ciledug. Indah pun menyatakan jika Suswono merupakan pribadi yang ramah. 

"(Pak Suswono) ramah," kata Indah usai selfie bareng Suswono. 

Sebelumnya, Suswono menyatakan, kesempatan ini sekaligus mendengarkan aspirasi dari pengguna terkait apa hal yang perlu disempurnakan. "Bisa mendengar dari para penumpang kira-kira masih ada keluhan-keluhan apa," ujar Suswono. 
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement