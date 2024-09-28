Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dibubarkan Paksa OTK, Diskusi Aktivis di Jaksel Digelar Tanpa Pemberitahuan ke Polisi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |20:21 WIB
Dibubarkan Paksa OTK, Diskusi Aktivis di Jaksel Digelar Tanpa Pemberitahuan ke Polisi
Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol Edy Purwanto (Foto: Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA - Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol Edy Purwanto menyebutkan, diskusi di hotel kawasan Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu (28/9/2024) hingga dihadiri para tokoh nasional itu sejatinya tak ada pemberitahuannya ke polisi. Diskusi tersebut diketahui dibubarkan paksa dan terjadi perusakan oleh orang tak dikenal.

"Jadi setahu kami kegiatan apa yang ada di Grand Kemang itu tak ada pemberitahuan ke kami, ke Polsek atau ke Polres. Unrasnya sudah (kasih pemberitahuan) dan itu sudah terbit surat perintah pada kami untuk melakukan pengamanan," ujarnya, Sabtu (28/9/2024).

Menurutnya, polisi hanya menerima pemberitahuan tentang adanya unjuk rasa di sebuah hotel kawasan Kemang, dilakukan Aliansi Cinta Tanah Air. Polisi lantas fokus melakukan pengamanan terhadap aksi tersebut.

Polisi, kata dia, tak tahu adanya sebuah diskusi, apalagi sampai dihadiri para tokoh terkemuka di kawasan tersebut lantaran tak ada pemberitahuannya. Hingga saat ini, polisi belum menerima laporan dari pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perbuatan orang tak dikenal itu.

"Kami tidak tahu karena memang kegiatan di dalam juga apa kami tak tahu, karena tak ada pemberitahuan ke Polsek atau Polres terkait kegiatan. Pada hari ini kami lebih fokus pada pengamanan kegiatan Unras yang dilakukan Aliansi Cinta Tanah Air yang ada di Grand Kemang Gerbang depan," tuturnya.

 

