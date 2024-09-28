Naik MRT, Suswono Serap Aspirasi Pengguna soal Frekuensi Keberangkatan

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta, nomor urut 1, Suswono mencoba belanja masalah dari pengguna MRT. Saat menjajal MRT, Suswono mendengar langsung aspirasi dari pengguna.

Satu hal yang menjadi perhatiannya, frekuensi dari MRT. Menurut Suswono, dengan diperbanyaknya frekuensi akan menambah minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum tersebut.

"Harapan kami ya tentu frekuensinya yang nanti tinggal diperbanyak, karena tadi dari pembicaraan katanya sekitar 10 menitan," kata Suswono usai menjajal MRT, Sabtu (28/9/2024).

"Tentu semakin banyak penumpang supaya tidak ada penumpukan penumpang, maka salah satunya ya keretanya di perbanyak," sambungnya.

Selanjutnya, jika dipercaya memimpin Jakarta bersama Ridwan Kamil, Suswono akan memperhatikan integrasi antar transportasi umum.

Sebelumnya, Suswono menyatakan, kesempatan ia menjajal MRT sekaligus mendengarkan aspirasi dari pengguna terkait apa hal yang perlu disempurnakan.

"Bisa mendengar dari para penumpang kira-kira masih ada keluhan-keluhan apa," ujar Suswono.

(Arief Setyadi )