HOME NEWS MEGAPOLITAN

Elektabilitasnya di Bawah Rano Karno, Suswono: 10 Tahun Tidak Tampil ke Publik

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |21:50 WIB
Elektabilitasnya di Bawah Rano Karno, Suswono: 10 Tahun Tidak Tampil ke Publik
Suswono bilang wajar elektabilitasnya di bawah Rano Karno (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta, nomor urut 1, Suswono merespons santai soal elektabilitasnya yang berada di bawah Rano Karno. Sebagaimana terekam dalam hasil survei Poltracking terkait elektabilitas calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno berada di angka 37,6 persen dan Suswono 27,6 persen. 

Suswono menjelaskan, dirinya setelah menjabat Menteri Pertanian era SBY tidak lagi menjadi pihak yang sering muncul di publik. Meski tetap berkecimpung di partai politik, dirinya lebih banyak bekerja di balik layar. 

"Jadi saya tentu saja baru kali ini setelah ditugaskan untuk menjadi Cawagub maka saya baru tampil ke publik kembali, ya wajarlah sudah 10 tahun saya tidak tampil ke publik, orang tidak mengenal saya," kata Suswono di Stasiun MRT Cipete, Sabtu (28/9/2024). 

Akan hal itu, Suswono menegaskan akan memaksimalkan sebaik mungkin masa kampanye ini. Ia pun yakin elektabilitasnya akan naik. 

"Nanti lihat saja perkembangannya setelah saya coba untuk memperkenalkan diri," ujarnya.

Dalam hasil jajak pendapat itu, Ridwan Kamil selaku pasangan Suswono menempati urutan teratas dalam hal elektabilitas dibandingkan dua kompetitornya. 

 

Halaman:
1 2
      
