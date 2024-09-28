Polisi Identifikasi Sejumlah Pelaku Pembubaran Diskusi Tokoh dan Aktivis di Jaksel

Sejumlah orang bubarkan paksa diskusi tokoh dan aktivis di Jaksel (Foto: Ist/Tangkapan layar)

JAKARTA - Polisi menyebutkan, telah mengidentifikasi sejumlah pelaku perusakan dalam sebuah acara diskusi di hotel kawasan Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu (28/9/2024). Diskusi tersebut dihadiri para tokoh terkemuka.

"Ada 10 orang. Sudah kita identifikasi dan ketahui nama-nama pelakunya," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal saat dikonfirmasi, Sabtu (28/9/2024).

Mantan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Banten itu menerangkan, setidaknya sudah ada 10 orang tak dikenal yang telah teridentifikasi polisi lantaran melakukan perusakan. Polisi pun bakal mengamankan para terduga pelaku perusakan tersebut.

"(Pelaku) akan segera kita tangkap dan proses hukum," tuturnya.

Adapun acara diskusi di hotel kawasan Kemang itu dihadiri sejumlah tokoh. Beberapa di antaranya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan pakar hukum tata negara, Refly Harun.

Dalam video yang beredar, puluhan orang tak dikenal yang memakai topi dan masker melakukan perusakan, mereka mencopot banner acara diskusi secara paksa, mengambil tiang besi, dan memukulkannya ke salah satu meja hingga memaksa untuk bubar.



(Arief Setyadi )