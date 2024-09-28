Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Identifikasi Sejumlah Pelaku Pembubaran Diskusi Tokoh dan Aktivis di Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |22:04 WIB
Polisi Identifikasi Sejumlah Pelaku Pembubaran Diskusi Tokoh dan Aktivis di Jaksel
Sejumlah orang bubarkan paksa diskusi tokoh dan aktivis di Jaksel (Foto: Ist/Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyebutkan, telah mengidentifikasi sejumlah pelaku perusakan dalam sebuah acara diskusi di hotel kawasan Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu (28/9/2024). Diskusi tersebut dihadiri para tokoh terkemuka.

"Ada 10 orang. Sudah kita identifikasi dan ketahui nama-nama pelakunya," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal saat dikonfirmasi, Sabtu (28/9/2024).

Mantan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Banten itu menerangkan, setidaknya sudah ada 10 orang tak dikenal yang telah teridentifikasi polisi lantaran melakukan perusakan. Polisi pun bakal mengamankan para terduga pelaku perusakan tersebut.

"(Pelaku) akan segera kita tangkap dan proses hukum," tuturnya.

Adapun acara diskusi di hotel kawasan Kemang itu dihadiri sejumlah tokoh. Beberapa di antaranya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan pakar hukum tata negara, Refly Harun. 

Dalam video yang beredar, puluhan orang tak dikenal yang memakai topi dan masker melakukan perusakan, mereka mencopot banner acara diskusi secara paksa, mengambil tiang besi, dan memukulkannya ke salah satu meja hingga memaksa untuk bubar.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/338/3068693/polsek_mampang_prapatan-YaJA_large.jpg
Dibubarkan Paksa OTK, Diskusi Aktivis di Jaksel Digelar Tanpa Pemberitahuan ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/338/3068667/perusakan-tviN_large.jpg
Polisi Usut OTK Bubarkan Paksa Diskusi Aktivis yang Dihadiri Din Syamsuddin di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068596/perusakan-0CtB_large.jpg
Disatroni OTK, Diskusi Aktivis Dihadiri Din hingga Refly Harun di Jaksel Dibubarkan Paksa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/340/3046142/perusakan-O9u4_large.jpg
Terekam CCTV, Pria di Batam Membabi Buta Bakar Tempat Ibadah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/07/510/1035497/01ebk9OT3s.jpg
Gerombolan Pengendara Motor Rusak Mobil Warga di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/05/12/510/983684/cp9E9ljcDa.jpg
Polisi Pastikan Pos yang Dibakar di Yogya Bukan Milik PDIP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement