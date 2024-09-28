Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil: Semakin Banyak yang Dukung Makin Semangat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |22:19 WIB
Ridwan Kamil: Semakin Banyak yang Dukung Makin Semangat
Ridwan Kamil semakin semangat dapat banyak dukungan (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil menghadiri deklarasi dukungan kaum muda Jakarta pada pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono atau Bepro for RIDO pada Sabtu (28/9/2024) sore tadi. Selain deklarasi Bepro for RIDO, diluncurkan pula Rumah RIDO di Jalan Senayan nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Seharian saya mendatangi deklarasi-deklarasi, dari pelajar, dari anak-anak muda sekarang, dari golongan profesional, semakin banyak dukungan kami semakin bersemangat. Kelebihan Bepro ini orang-orangnya sangat profesional, mudah-mudahan dalam sisa kurang dari 2 bulan pasangan Rido ini menang satu putaran," ujar Ridwan Kamil pada wartawan, Sabtu (28/9/2024).

Cagub Jakarta nomor urut 1 itu menyampaikan terima kasihnya atas berbagai dukungan pada pasangan RIDO, tak terkecuali dari Bepro. Pasalnya, kaum muda Bepro merupakan orang-orang profesional sehingga menambah semangat dalam memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta 2024.

Adapun Rumah RIDO yang baru diluncurkan itu merupakan pusat diskusi dan kolaborasi kaum muda untuk kemajuan Jakarta. Kehadiran Ridwan Kamil bersama kaum muda Bepro sekaligus menyerap aspirasi kaum muda Jakarta, yang mana Ridwan Kamil berdialog dan mendengarkan masukan-masukan untuk pembangunan Jakarta.

Bepro for RIDO dinahkodai oleh Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mantan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta 2019-2024. Anggara dibantu oleh Ferry Ardiansyah seorang publik figur sebagai Wakil Ketua Umum, Noval Abuzarr seorang aktivis Jakarta sebagai Sekretaris Jenderal, dan Satrio Rama Widyowicaksono seorang pengusaha muda sebagai Bendahara Umum.

Di dalamnya, ada anak-anak muda yang memiliki keahlian di berbagai bidang yang akan berpencar ke seluruh wilayah Jakarta untuk berbelanja masalah dan aspirasi sesamanya, untuk dirembukkan bersama supaya terakomodasi oleh rencana pembangunan Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/455/3193942//atalia_dan_ridwan_kamil-Up5q_large.jpg
Adu Kekayaan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/65/3193787//ridwan_dan_atalia-cef9_large.jpg
Adu Pendidikan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya, Ternyata Sama-Sama Lulusan S3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/33/3193465//ridwan_kamil-Y32u_large.jpg
Ridwan Kamil Bantah Arkana Anak Biologisnya Bersama Aura Kasih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193317//atalia_praratya_dan_ridwan_kamil-87iS_large.jpg
Sidang Putusan Cerai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil Digelar Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/33/3193034//ridwan_kamil-zRmF_large.jpg
Hard Gumay Prediksi Nama Baik Ridwan Kamil akan Pulih Kembali usai Isu Perselingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/33/3193010//ridwan_kamil-4RqW_large.jpg
Kubu Ridwan Kamil Bantah Arka Anak dari Aura Kasih: Timeline-nya Beda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement