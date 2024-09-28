Ridwan Kamil: Semakin Banyak yang Dukung Makin Semangat

JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil menghadiri deklarasi dukungan kaum muda Jakarta pada pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono atau Bepro for RIDO pada Sabtu (28/9/2024) sore tadi. Selain deklarasi Bepro for RIDO, diluncurkan pula Rumah RIDO di Jalan Senayan nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Seharian saya mendatangi deklarasi-deklarasi, dari pelajar, dari anak-anak muda sekarang, dari golongan profesional, semakin banyak dukungan kami semakin bersemangat. Kelebihan Bepro ini orang-orangnya sangat profesional, mudah-mudahan dalam sisa kurang dari 2 bulan pasangan Rido ini menang satu putaran," ujar Ridwan Kamil pada wartawan, Sabtu (28/9/2024).

Cagub Jakarta nomor urut 1 itu menyampaikan terima kasihnya atas berbagai dukungan pada pasangan RIDO, tak terkecuali dari Bepro. Pasalnya, kaum muda Bepro merupakan orang-orang profesional sehingga menambah semangat dalam memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta 2024.

Adapun Rumah RIDO yang baru diluncurkan itu merupakan pusat diskusi dan kolaborasi kaum muda untuk kemajuan Jakarta. Kehadiran Ridwan Kamil bersama kaum muda Bepro sekaligus menyerap aspirasi kaum muda Jakarta, yang mana Ridwan Kamil berdialog dan mendengarkan masukan-masukan untuk pembangunan Jakarta.

Bepro for RIDO dinahkodai oleh Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mantan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta 2019-2024. Anggara dibantu oleh Ferry Ardiansyah seorang publik figur sebagai Wakil Ketua Umum, Noval Abuzarr seorang aktivis Jakarta sebagai Sekretaris Jenderal, dan Satrio Rama Widyowicaksono seorang pengusaha muda sebagai Bendahara Umum.

Di dalamnya, ada anak-anak muda yang memiliki keahlian di berbagai bidang yang akan berpencar ke seluruh wilayah Jakarta untuk berbelanja masalah dan aspirasi sesamanya, untuk dirembukkan bersama supaya terakomodasi oleh rencana pembangunan Jakarta.