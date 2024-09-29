Komnas HAM Dalami Fakta-Fakta Terkait Tenggelamnya 7 Orang di Kali Bekasi

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus memantau kasus ditemukannya tujuh orang tenggelam di Kali Bekasi. Dalam pantauannya, Komnas HAM telah meminta keterangan kepada beberapa pihak terkait peristiwa tersebut.

"Meminta keterangan Kapolda Metro Jaya dan jajarannya di wilayah hukum Polda Metro Jaya," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, Sabtu (28/9/2024).

Komnas HAM juga telah meminta keterangan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri hingga 10 orang yang berada di sekitar Kali Bekasi. Uli melanjutkan, pihaknya pun meninjau langsung lokasi.

"Saat ini, Komnas HAM sedang mendalami fakta-faka kejadian penanganan tawuran untuk memastikan proses yang dilakukan anggota Polres Metro Bekasi dan jajarannya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, 7 remaja ditemukan tewas mengambang di Kali Bekasi, Jatiasih, Kota Bekasi, pada Minggu 22 September 2024.

Ketujuh jenazah itu melompat ke kali diduga karena panik kedatangan tim patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota.