INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Ditemani Rano Karno Nonton Teater Si Manis Jembatan Merah

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |02:06 WIB
Megawati Ditemani Rano Karno Nonton Teater Si Manis Jembatan Merah
Megawati nonto teater di TIM (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menonton langsung teater dengan lakon "Si Manis Jembatan Merah" di Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Sabtu (28/9/2024) malam. 

Dalam foto yang diterima, Presiden RI kelima itu terlihat ditemani Mahfud MD dan calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno. Pada foto lainnya, Megawati nampak ditemani Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan putranya Prananda Prabowo. 

Adapun, aktor dan aktris yang tampil dalam lakon tersebut adalah, Butet Kartaredjasa, Cak Lontong, Akbar Kobar, Abdel Achrian, Inaya Wahid, Sha Ine Febriyanti, Bude Sumiarsih, Marwoto, Susilo Nugroho, Joened, dan Wisben. 

"Kehadirian Ibu Megawati sebagai apresiasi Ibu Megawati terhadap jalan kebudayaan. Meski jalan kebudayaan diwarnai kritik tapi disampaikan yang menarik dan kreatif," ujar Hasto.

Budayawan Butet mengatakan pertunjukkan yang ke-42 ini mengesankan karena kehadiran Megawati.

Sambil bercanda, terhadap paslon yang diusung PDIP, yakni Pramono dan Rano Karno, Butet mengharapkan mereka akan mengembalikan Jakarta sebagai pusat kebudayaan.

Butet Kartaredjasa yang menggunakan kostum bak "Raja Jawa" membuka teater dengan menampilkan dialog yang penuh sindiran.

(Angkasa Yudhistira)

      
