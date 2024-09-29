Megawati Nonton Teater 3 Jam: Ada yang Disindir, Mudah-mudahan Bukan Saya

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menonton teater sekira tiga jam lamanya. Diketahui, Presiden Kelima RI menonton teaer dengan Lakon "Si Manis Jembatan Merah" di Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu 28 September 2024, malam.

Meskipun menggunakan masker, Megawati terlihat menikmati dialog yang terkadang lucu dan memancing tawa sepanjang teater berlangsung yang dimulai pukul 20.00 WIB. Ia duduk didampingi puteranya yang juga Ketua DPP PDIP, M. Prananda Prabowo serta Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Sejumlah aktor dan aktris yang tampil yakni Butet Kartaredjasa, Cak Lontong, Akbar Kobar, Abdel Achrian, Inayah Wahid, Ine Febriyanti, Bude Sumiarsih, Marwoto, Susilo Nugroho, Joened, dan Wisben.

Budayawan Butet Kartaredjasa yang menggunakan kostum bak 'Raja Jawa' tampil dengan menampilkan dialog yang penuh sindiran. Terkadang dia melintasi panggung sambil bernyanyi.

Butet bersama pemain teater lainnya membahas adegan soal berbohong dan tertipu. "Tertipu kok dua periode," ucap Butet.

Pada bagian lain, Butet sang 'Raja Jawa' memanjatkan doa. "Jika saya tidak berkuasa, jauhkan saya dari marabahaya," sebutnya.

Kemudian, Duet Cak Lontong dan Akbar pun kompak saling melontarkan dialog dan kata-kata yang diputar balik sehingga menghibur penonton yang terlihat penuh di TIM.

Sekira pukul 23.00 WIB, pentas yang penuh dengan satire itu ditutup dengan pengenalan para pendukung pementasan teater Indonesia Kita yang ke-47 tersebut.

Megawati bersama puteranya M. Prananda Prabowo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diminta Butet untuk ikut bergabung ke atas pentas. Ia mengatakan Butet memintanya secara khusus untuk menghadiri pementasan ini.

"Saya sebetulnya sedang flu tapi dipaksa Mas Butet untuk menonton. Saya sudah kenal beliau lama sekali," kata Megawati.

Megawati pun menyoroti kritikan Butet di pementasan tersebut. "Tadi kok merasa kayak ada orang yang disindir. Mudah-mudahan bukan saya. Dua periode jadi korban penipuan, bu,” canda Butet sambil menutup pementasan.