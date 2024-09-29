Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,5 Guncang Banda Maluku Tengah

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |14:27 WIB
Gempa M4,5 Guncang Banda Maluku Tengah
Gempabumi (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempabumi berkekuatan magnitudo 4,5 mengguncang wilayah Utara Banda, Maluku Tengah, pada Minggu (29/9/2024) sekira pukul 13.27 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 4.02 Lintang Selatan - 129.82 Bujur Timur.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.5, 29-Sep-24 13:27:52 WIB, Lok:4.02 LS, 129.82 BT (Pusat gempa berada di laut 57 km utara Banda - Maluku Tengah), Kedlmn:10 Km," kata BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"Gempa dirasakan (MMI) II Banda Naira," pungkasnya.

(Awaludin)

      
