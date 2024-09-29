Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa 4,1 Magnitudo Guncang Barat Daya Nabire Papua

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |15:45 WIB
Gempa 4,1 Magnitudo Guncang Barat Daya Nabire Papua
Gempabumi (foto: freepik)
JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,1 mengguncang Barat Daya, Nabire, Papua. Gempa tersebut berada di kedalaman 39 Km.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 15.16 WIB, Minggu (29/9/2024). Koordinat gempa 3.45 Lintang Selatan dan 135.40 Bujur Timur.

“Mag:4.1, 29-Sep-24 15:16:15 WIB, Lok:3.45 LS, 135.40 BT (Pusat gempa berada di darat 15 km barat daya Nabire), Kedlmn:39 Km,” demikian keterangan yang ditulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia

Adapun pusat gempa berada di darat 15 kilometer Barat Daya Nabire dengan kedalaman 39 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut. 

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Awaludin)

      
