Polri Klaim Angka Kasus Gangguan Kamtibmas Alami Penurunan

JAKARTA - Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Erdi Adrimulan Chaniago membeberkan kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Menurutnya, kasus gangguan kamtibmas mengalami penurunan, pada Jumat 27 September 2024.

"Aspek kejahatan mengalami penurunan sebanyak 315 kasus atau 18,97 persen yaitu pada hari Jumat, 27 September 2024 sebanyak 1.666 kejadian dan pada Kamis, 26 September 2024, sebanyak 1.350 kejadian," kata Erdi dalam keterangannya, Minggu (29/9/2024).

Lalu, sambung dia, aspek pelanggaran mengalami penurunan sebanyak 18 Kasus atau 33,33% yaitu pada hari Jumat, 27 September 2024, sebanyak 54 kejadian dan pada Kamis, 26 September 2024, sebanyak 35 kejadian.

"Lalu aspek bencana mengalami kenaikan sebanyak 9 kasus, pada Jumat, 27 September 2024, 0 kejadian dan pada Kamis, 26 September 2024 sebanyak 9 kejadian," bebernya.