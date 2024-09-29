Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Indikator: Elektabilitas Khofifah Tertinggi di Pilkada Jatim 

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |16:34 WIB
Survei Indikator: Elektabilitas Khofifah Tertinggi di Pilkada Jatim 
Ilustrasi Pilkada Serentak. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Khofifah Indar Parawansa berada di urutan pertama elektabilitas Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur (Jatim). Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 9 September hingga 14 September 2024.

Founder dan Peneliti Utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, urutan kedua ada Cagub Jatim nomor urut tiga yakni Tri Rismaharini.

"Khofifah Indar Parawansa 52 persen paling banyak dipilih, kemudian Tri Rismaharini 22.8 persen. Nama lain jauh lebih rendah. Belum menjawab 13.8 persen," kata Burhanuddin kepada wartawan, Minggu (29/9/2024).

Sementara, kata Burhanuddin, berdasarkan hasil survei dengan margin of error 3,2 persen itu, posisi ketiga elektabilitas dalam simulasi enam nama semi terbuka diduduki oleh Emil Elestianto Dardak.

Kemudian, Cagub Jatim nomor urut satu, Luluk Nur Hamidah menduduki posisi kelima, dan posisi keempat justru oleh cawagubnya yaitu Lukmanul Khakim.

"Emil Dardak 7,2 persen, Lukmanul Khakim 1,3 persen, Luluk Nur Hamidah 1 persen," katanya.

Pada simulasi top of mind, Khofifah juga menduduki peringkat pertama dengan 39,3 persen, mengungguli Tri Rismaharini yang mendapatkan angka 17 persen, dan nama lainnya.

"Nama lain jauh lebih rendah. Belum menentukan pilihan 40.3 persen," katanya.

Burhanuddin menjelaskan, pada simulasi top of mind, pihaknya tidak memberikan pilihan jawaban atau nama pasangan cagub-cawagub Jatim kepada sebanyak 1000 responden.

 

